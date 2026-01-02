임종룡 우리금융그룹 회장이 29일 서울 중구 우리은행 본점에서 '우리금융 미래동반성장 프로젝트' 그룹 CEO 합동 브리핑을 마치고 취재진 질의에 답하고 있다./2025.9.29 사진=한경. 문경덕 기자

임종룡 우리금융그룹 회장이 신년사를 내놓은 가운데 지난해 내부에서 발생한 부당대출 사건 등에 대한 반성 없이 종합금융그룹으로서의 도약 치적만 강조해 눈길을 끌고 있다.2일 우리금융그룹에 따르면 임 회장은 신년사를 통해 “지난 3년간 우리는 탄탄한 토대를 다지고 내실 있는 체계를 바로 세우며 우리금융이 앞으로 나아갈 길을 차근히 준비해 왔다”며 “특히 지난해에는 보험업 진출을 통해 ‘종합금융그룹 체제’를 마침내 완성하며 우리 그룹 역사에 의미 있는 이정표를 새겼다”고 밝혔다.이어 “은행 동우회 통합과 소통·칭찬문화 확산, 그룹사 건강도 지수의 괄목할 만한 개선 등을 통해 새로운 기업문화를 더욱 깊이 뿌리내리기 위한 실천을 멈추지 않고 계속해 왔다”며 “2026년, 올해는 그동안 우리금융이 쌓아온 성과를 넘어 금융의 새로운 흐름을 만들어 가고 도약의 첫 페이지를 본격적으로 여는 해가 될 것”이라고 강조했다.그룹사 건강도를 강조했지만 우리은행에서 발생한 손태승 전 회장의 부당대출 및 금융사고 등에 대해서는 언급을 피한 모양새다.그는 “대내외 경영환경의 불확실성은 여전한 가운데 환율·금리 등 주요 변수의 향방도 쉽게 가늠하기 어렵다”며 “AI 기술의 발전, 초고령사회 진입, 제도·정책 변화 등 새로운 변화의 물결은 금융산업 전반에 근본적인 체질 개선을 강하게 요구하고 있다”고 말했다.이어 “금융의 본질인 소비자 권익을 보호하고 우리 사회의 온기를 높이는 따뜻한 포용금융의 중요성도 어느 때보다 커지고 있다”며 “우리는 금융의 가치와 원칙을 굳건히 지키면서도 이러한 도전적인 환경과 거센 변화 속에서 고객·주주·시장과의 약속을 성실히 완수해야 하는 중요한 시점에 서 있다”고 진단했다.우리금융그룹 계열 우리은행은 지난 2020년부터 2024년까지 2300억 원 규모의 부당대출이 금융감독원에게 발각돼 지난해 내내 비판 여론의 도마에 올랐다.이에 임종룡 회장 사퇴설까지 제기됐으나 임 회장은 지난달 29일 차기 회장 후보로 단일 추천 받으며 사실상 회장 연임에 성공, 3년간의 임기를 더 보장받게 됐다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com