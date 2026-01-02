홈 한경BUSINESS [속보] 정청래 "번민의 밤 보내···당 불미스러운 일, 내 부족함 있었을 것" 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202601027721b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.01.02 10:16 수정2026.01.02 10:16 강홍민 기자 정청래 더불어민주당 대표(한경DB)정청래 "번민의 밤 보내···당 불미스러운 일, 내 부족함 있었을 것"강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 재계 신년사 키워드…‘AI 수익화’와 ‘글로벌 영토’ 확장 새해 벽두 현장 달려간 동국제강그룹 장세욱…"AI 시대 변화 뒤처지면 안돼" LS 구자은 "재무 탄력성 확보·신사업 안정화로 미래 가치 높이자" “새해엔 잘 쉬고 싶다” Z세대 67% ‘연차 늘려야’ 다시 불붙는 주한미군 감축설...현실화 가능성은