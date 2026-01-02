코오롱은 신년사를 통해 올해를 관통하는 경영메시지를 뜻하는 ‘코오롱공감’에 AI와 Excellence(탁월함)를 결합한 조어 ‘AXcellence 2026’을 선정, 발표했다. 사진은 탁월한 업적으로 ‘One&Only상’을 수상한 코오롱생명과학 노태환 책임연구원(왼쪽)과 코오롱모터스 조현우 차장(오른쪽)이 코오롱베니트의 AI 플랫폼인 '프롬튼(PromptON)' 휴머노이드 이미지와 손을 모으는 모습. 사진=코오롱

코오롱그룹이 2일 '2026년도 온라인 시무식'을 열고 올해를 관통하는 경영메시지를 뜻하는 '코오롱공감'으로 '엑설런스(AXcellence) 2026'을 선정했다고 밝혔다.AI와 탁월함(Excellence)을 결합한 'AXcellence'는 산업 대전환 시대를 맞아 AI를 전략적으로 적극 활용해 혁신과 성장을 가속하며 미래가치를 확장해나가자는 의미를 담았다.이는 임직원이 원팀(One Team)을 이뤄야 성공할 수 있으며 AI를 단순한 도구가 아닌 원팀의 구성원으로 받아들여야 한다고 회사 측은 강조했다.올해 코오롱공감 배지 이미지는 그룹 CI 삼각형 디자인에서 착안한 프리즘을 형상화했다.AXcellence라는 프리즘을 통해 코오롱만의 성공 스펙트럼을 완성하겠다는 의지를 표현한 것이다.코오롱그룹은 2013년부터 매년 경영메시지를 형상화해 배지와 팔찌 형태로 만들어 임직원들과 공유하는 독특한 소통문화를 이어오고 있다.2022년부터 임직원이 직접 신년사를 발표하는 문화는 올해도 이어졌다.‘One&Only상’을 수상한 코오롱생명과학 노태환 책임연구원과 코오롱모터스 조현우 차장이 신년사를 발표했다.One&Only상은 코오롱그룹 내에서 탁월한 공적과 최고의 전문성을 갖춘 임직원에게 주어지는 상이다.조 차장은 2016년 입사 이후 BMW 차량 누적 판매 2000대를 돌파하는 등 괄목할 성과를 거뒀고, 노 책임연구원은 mPPO(변성페닐렌옥사이드) 개발로 전자소재 신사업 진출을 이끌었던 업적을 인정받았다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com