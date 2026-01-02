'동탄역 디에트르 퍼스티지', 계약해지 물량 일부 세대 분양 진행

동탄역 역세권에 위치한 주상복합단지 '동탄역 디에트르 퍼스티지'가 전 세대 분양 완료 이후, 일부 계약 해지 발생 호실을 대상으로 주거용 오피스텔 선착순 특별분양을 진행한다. 해당 단지는 아파트 531세대와 주거용 오피스텔 323실, 삼성SDI 오피스, 대규모 상업시설 및 메가박스(7개관)가 집약된 대규모 복합단지로, 특히 GTX-A와 SRT가 정차하는 동탄역 역세권 입지를 갖춰 서울 및 수도권 주요 권역으로의 접근성이 뛰어나다고 평가된다.이번 특별분양에서는 기존 분양가 대비 최대 9.5%, 금액 기준 최대 8,707만 원 할인 혜택이 제공된다. 여기에 잔금 20%를 최대 2년까지 유예할 수 있는 조건이 더해졌다. 최근 금융 환경 변화로 인해 실수요자의 자금 부담이 커진 가운데, 이러한 조건은 초기 부담을 크게 낮춰 주거 이전을 고려하는 수요자들에게 실질적인 이점으로 작용할 전망이다.단지는 이미 준공이 완료돼 즉시 입주가 가능하다는 점도 장점으로 꼽힌다. 특히 실제 완성된 상품을 직접 확인한 후 선택할 수 있는 '신축 실물 프리미엄'을 갖춰, 합리적이고 신뢰도 높은 의사결정이 가능하다. 여기에 분양가 할인과 잔금 유예, 담보 대출 조건을 함께 활용할 경우 일부 호실 기준 1억 원대 실부담금으로 입주가 가능해 실수요자의 초기 부담을 낮춰준다. 실내에는 비스포크 냉장고, 김치냉장고, 스팀오븐, 천장형 냉난방 FCU 등 주요 빌트인 가전이 기본 제공되며, 바닥·벽체·조명 등 내부 마감 전반에 고급 사양을 적용해 주거 만족도를 한층 높였다.해당 오피스텔은 주거용 오피스텔로, 아파트를 대체할 수 있는 설계가 적용됐다. 3베이 3룸 구조를 기본으로 팬트리와 드레스룸을 도입해 공간 활용도를 극대화했으며, 거실은 일반 아파트보다 약 10cm 높은 천정고와 우물천장 설계를 적용해 더 넓고 탁 트인 개방감을 제공한다.여기에 거실 통창 및 유리난간 설계를 더해 채광과 조망을 극대화했고, 커뮤니티 시설 역시 아파트와 공동으로 사용하며, 골프연습장·피트니스센터 등 고급 커뮤니티 시설을 갖추고 있다.단지가 위치한 동탄2신도시는 비규제지역으로, 전매 제한·대출 규제·실거주 의무 부담이 없고 기존 주택 보유 여부와 관계없이 계약이 가능하다. 단지 내 삼성SDI 오피스를 비롯해 삼성전자 기흥·화성캠퍼스, 동탄테크노밸리, 용인 반도체 메가 클러스터(예정) 등 대규모 산업 인프라와 인접해 있어 직주근접 수요 또한 꾸준히 이어지고 있다.한편, 이번 특별분양은 오피스텔 계약 해지분 한정 물량으로 선착순 진행되며, 물량 소진 시 조기 마감될 수 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com