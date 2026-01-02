“새해엔 잘 쉬고 싶다” Z세대 67% ‘연차 늘려야’

Z세대 직장인 다수가 업무 효율과 번아웃 예방을 위해 연차 확대가 필요하다고 인식하는 것으로 나타났다.채용 플랫폼 진학사 캐치가 Z세대 3205명을 대상으로 ‘연차 휴가 인식’을 조사한 결과, 응답자의 67%가 “연차가 더 늘어나면 좋겠다”고 답했다. ‘지금 수준이 적당하다’는 응답은 31%였으며, ‘줄여야 한다’는 의견은 2%에 불과했다.연차 확대를 희망하는 가장 큰 이유로는 ‘업무 효율 상승(52%)’이 가장 많이 꼽혔다. 이어 △번아웃 및 과로 예방(16%) △타 국가 대비 짧은 휴가 일수(15%) △장시간 노동 문화 개선(7%) △워라밸(7%) △소중한 사람과의 시간 확보(3%) 순으로 나타났다.반면, 연차를 유지하거나 줄여야 한다고 응답한 이들은 실질적인 보상을 더 중시했다. ‘성과급·임금 등 금전적 보상이 더 중요하다’는 응답이 27%로 가장 많았고, △업무 몰입 및 성과 저하 우려(23%) △연차를 다 사용하기 어려울 것 같아서(23%) △동료·고객에게 미칠 영향 우려(13%) △기업의 인력 운영 부담 증가(12%) 등이 뒤를 이었다.연차 일수가 늘어날 경우 활용 방식(복수 응답)으로는 ‘국내외 여행(56%)’이 가장 많았다. 이어 △취미·문화생활(20%) △자기계발·학업(20%) △개인 용무 처리(20%) △단순 휴식·재충전(18%) △건강관리·병원 치료(15%) 등으로, 삶의 균형과 회복을 위한 활용 계획이 고르게 나타났다.미사용 연차 처리 방식에 대해서는 ‘현금 보상(43%)’보다 ‘연차 저축(57%)’을 선호하는 응답이 더 많았다. 이는 연차를 단기적인 금전 보상 수단이 아니라, 향후 장기 휴식이나 재충전을 위한 ‘휴식 자산’으로 인식하는 경향이 반영된 결과다.진학사 캐치 김정현 본부장은 “Z세대가 원하는 것은 단순히 연차 일수의 증가가 아니라, 눈치 보지 않고 쓸 수 있는 존중받는 휴식”이라며 “연차 제도와 함께 휴가 중 업무 연락 자제 등 연차를 온전히 사용할 수 있는 근무 환경을 함께 마련하는 것이 중요하다”고 말했다.김민주 기자 minjoo@hankyung.com