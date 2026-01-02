강남 아파트 단지 전경 / 한경DB

지난해 서울 아파트 가격이 8.7% 상승했다. 2006년 이후 19년 만에 최고치다.2일 한국부동산원이 발표한 자료에 따르면 지난해 서울 아파트 매매가격 누적 상승률이 8.7%를 기록했다. 이는 문재인 정부 시기인 2018년(8.03%)과 2021년(8.02%)과 근접한 수준이다. 2006년 서울 아파트값 상승률은 23.46%를 기록했는데, 이때 이후 19년 만에 가장 높은 수치를 지난해 기록했다.정부의 대치·삼성·청담·잠실 토지거래허가구역 해제와 확대 재지정 복합적 요인들이 작용한 결과로 분석된다.서울 아파트 값은 지난 2월 상승하기 시작해 연말까지 47주 연속 상승(8.71%)했다.서울 내 송파구가 20.92% 올라 가장 높은 상승폭을 보였다. 성동구(19.12%), 마포구(14.26%), 서초구(14.11%), 강남구(13.59%), 용산구(13.21%), 양천구(13.14%), 강동구(12.63%), 광진구(12.23%)가 뒤를 이었다.반면 중랑구(2.85%->0.79%), 강북구(1.47%->0.99%), 금천구(1.58%->1.23%) 등 일부 지역은 전년 동기 대비 상승폭이 줄었다.지역 간 격차는 벌어졌다. 서울 아파트값 상승률(8.71%)은 전국 평균 상승률(1.02%)의 8배 수준이다. 반면 5대 광역시(대전·대구·부산·울산·광주)와 지방의 아파트값은 각각 1.69%, 1.13% 하락했다.이에 업계 전문가는 "앞으로 양극화 더 심해진다. 반포·청담·성수 등 한강변에 이어 GTX를 비롯한 개발호재가 많은 삼성역, 양재역 인근은 점차 더 좋아질 전망이다. 홍콩·런던·도쿄 등 비슷한 지역 비교해볼 필요 있다"라고 설명했다.새 정부가 들어서고 규제 우려에 따른 패닉바잉(공황 구매)과 구조적 지방소멸 현상도 상승세에 영향을 미친 것으로 보인다. 패닉바잉은 가격 인상, 사회경제적 불안, 공급 부족 등에 대한 공포와 불안감으로 가격이나 상황에 관계없이 과도하게 소비하는 행위다.토지거래규제는 부동산 투기를 억제하기 위한 제도다. 국토교통부장관이나 시·도지사가 특정 지역을 거래규제지역으로 지정한다.확대 재지정은 특정 지역이나 구역에 적용되던 규제를 더 넓은 범위로 확장해 다시 지정하는 것을 의미한다. 토지거래허가구역이 해제된 뒤, 집값 급등 등 과열 현상이 확산되면 이런 과열을 진정시키기 위해 확대 재지정이 이뤄진다.박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com