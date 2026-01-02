- 온디바이스 VLA·RFM 기반 홈 로봇 지능을 단일 퀄컴 드래곤윙 QCS8550 칩셋에서 구현

- Integrit, 퀄컴과 Physical AI 풀스택과 퀄컴 엣지 AI 플랫폼이 결합된 'VLA(지각-추론-행동)' 통합 아키텍처 공개

[사진: 스노캣(SnoCat) AI 홈 에이전트 로보 플랫폼]

온디바이스 AI 플랫폼 전문 기업 인티그리트(Integrit)는 오는CES 2026에서 온디바이스 기반의 VLA(Vision-Language-Action), RFM(Robot Foundation Model), 구조를 단일 칩셋 상에서 구현한 AI 홈 에이전트 로봇 '스노캣(SnoCat®)'을 퀄컴 부스(#5001)에서 공개한다고 밝혔다.이번 전시는 지능형 홈 로봇이 실세계에서 스스로 보고, 이해하고, 판단하고, 행동하는 전 과정을 클라우드가 아닌 로봇 내부의 단일 SoC 기반으로 실시간 수행하는 '온디바이스 피지컬 AI'의 실제 구현 사례를 제시한다는 점에서 의미가 크다.이번 CES에서 공개되는 스노캣(SnoCat®)은 퀄컴 드래곤윙 QCS8550 프로세서(Qualcomm Dragonwing™ QCS8550 Processor)에 기반한 인티그리트의 AirPath® V4 McQueen 플랫폼을 통해, 로봇의 카메라 입력을 활용한 온디바이스 VLA 기반 상황 인지, 환경 변화에 대응하는 RFM 기반 행동 정책 생성, 그리고 별도의 지도 작성이나 SLAM 없이 수행되는 비전 기반 자율주행까지 물리적 자율성을 갖춘 전 과정을 단일 로봇 내에서 수행한다. 이는 고도화된 온디바이스 AI 기술이 홈 환경에 실제 구현된 업계 첫 사례다.SnoCat®의 핵심은 기존 클라우드 중심 AI 로봇의 한계를 넘어, 로봇 스스로가 환경의 위험 요소나 사용자 주변 상황을 카메라 기반 인식(Perception)하고, 이를 멀티모달 추론(Reasoning)으로 해석하며, 필요한 메시지·행동 계획을 즉각적 행동(Action)으로 연결하는 SynaAI 온디바이스 모델 아키텍처를 통합했다는 점이다. 특히 깨진 유리컵, 낙상 위험, 도착한 택배 등 가정 내 일상적이면서 복잡한 상황을 로컬 AI 엔진으로 실시간 탐지하고 사용자에게 안내하는 기능은, 홈 로봇이 자체 판단으로 실시간 상황을 해석하는 실질적인 Physical AI 사례로 평가된다.CES 2026, 퀄컴 부스에서 공개될 SnoCat®의 온디바이스 추론 결과는 'Home AI Hub'와 실시간 상호 연동되어 위험 탐지, 내비게이션 의도, 멀티모달 추론 결과 등을 실시간 시각화하여 제공되는 Edge - to - Home AI 구조도 함께 시연된다.이는 VLA와 RFM 기반 지능을 활용하는 홈 로봇이 홈 허브 시스템과 상호작용하여 홈 환경에서 보안성과 응답성, 프라이버시 보호를 모두 강화할 수 있는 새로운 AI 홈 에이전트 서비스의 기준을 제시한다.인티그리트는 그동안 4족 보행 로봇, 공항·산업 환경, 홈 에이전트에 이르기까지 다양한 로봇 플랫폼에 온디바이스 VLA·RFM 기반 자율지능을 구축해온 경험을 바탕으로, 물리 공간 전반을 지능화 하는 'Intelligent Physical Space' 전략을 추진해 왔다. SnoCat®은 글로벌 홈 로보틱스 시장을 위한 퀄컴 드래곤윙 기반으로 구체화한 첫 사례다.인티그리트 이창석 대표는 "홈 로봇이 AI를 수용하기 위해서는 빠르고 안전한 온디바이스 지능이 필수"라며 "SnoCat®은 인지부터 비전 기반 자율주행, 행동 결정까지 온 디바이스 AI로 로컬에서 수행하는 최초의 AI 홈 에이전트 플랫폼으로, 이번 협업은 2026년 확장이 예상되는 피지컬AI를 위한 솔루션이 될 것"이라고 강조했다.에릭 홍, 퀄컴 사업 개발 시니어 디렉터는 "홈 로보틱스는 지능이 즉각적이고, 안전하며, 엣지에 깊이 내재되어야 하는 새로운 시대에 접어들고 있다. SnoCat®은 퀄컴의 드래곤윙 플랫폼이 어떻게 온디바이스에서 완전한 멀티모달 추론과 Physical AI를 구현하는지를 보여준다. 인티그리트와의 협업은 홈 로봇의 가능성에 대한 새로운 기준을 제시한다"고 말했다.인티그리트는 SnoCat®이 CES 2026에서 공개를 시작으로, 차세대 로봇을 위한 VLA 컨텍스트 스택과 온디바이스 Physical AI를 중심으로 글로벌 시장에서 로보틱스 플랫폼 부분 협력을 지속해 나갈 예정이다.