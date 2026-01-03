믹순, '2025 국가브랜드컨퍼런스'서 라이징스타상 수상

- 국가브랜드진흥원 "대한민국 브랜드 다음 10년을 이끌 성장 동력"

K-뷰티 브랜드 믹순(Mixsoon)이 국가브랜드 분야 차세대 주자로 주목받으며 라이징스타상을 수상했다.국가브랜드진흥원은 30일 오후 1시 국회도서관 대강당에서 '2025 제10회 국가브랜드컨퍼런스'를 개최하고, 글로벌 성장 잠재력과 브랜드 철학을 인정받은 믹순에 '라이징스타상'을 수여했다.이번 컨퍼런스는 국가브랜드진흥원과 국회 문화체육관광위원회 위원장 김교흥이 공동 주최한 행사로, 국회 차원에서 대한민국 국가브랜드의 성과를 점검하고 향후 10년을 향한 전략적 방향성을 논의하는 자리로 마련됐다.국가브랜드진흥원은 믹순에 대해 "원료 중심의 미니멀 스킨케어라는 명확한 정체성을 바탕으로 글로벌 시장에서 K-뷰티의 새로운 가능성을 제시하고 있다"며 콘텐츠와 커머스, 브랜드 철학이 유기적으로 결합된 사례로서 대한민국 브랜드의 미래 경쟁력을 보여주는 라이징 스타"라고 평가했다.특히 믹순은 불필요한 요소를 덜어내고 원료와 피부 본질에 집중하는 브랜드 철학을 앞세워 해외 소비자와 뷰티 전문가들 사이에서 빠르게 인지도를 확장하고 있다. 이러한 성장세는 K-뷰티가 단순한 트렌드를 넘어 '지속 가능한 산업'으로 진화하고 있음을 보여주는 사례로 주목받았다.이날 행사에서는 '2025 국가브랜드대상' 시상과 함께 국가브랜드지수(NBI) 및 국가경쟁력지수(NCI) 발표가 이뤄졌으며, 주한 명예영사단과 대사단이 참여한 토론 세션을 통해 글로벌 현장에서 체감되는 대한민국 브랜드 이미지와 확장 가능성에 대한 논의도 진행됐다.국가브랜드진흥원은 "제10회를 맞은 국가브랜드컨퍼런스는 대한민국 브랜드의 성과를 체계적으로 정리하고 미래 전략을 제시하는 자리"라며 "도전과 성장이 대한민국 브랜드의 다음 10년을 여는 중요한 자산이 되길 기대한다"고 밝혔다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com