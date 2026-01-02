사진=연합뉴스 제공

지난해 제주 관광객 수가 외국인 방문객 증가에 힘입어 4년 연속 1300만 명을 넘어섰다.2일 제주도관광협회에 따르면 2025년 제주 방문 관광객은 잠정 1384만 6961명으로 집계됐다.이는 전년0.56% 증가한 수치로 제주 관광객 수는 2022년 이후 4년 연속 1300만명 대를 유지하고 있다.하지만 관광객 구성에서 내국인과 외국인의 흐름이 엇갈렸다.내국인 관광객은 1160만 2782명으로 전년 보다 2.2%감소한 반면 외국인 관광객은 224만 4169명으로 17.6% 증가하며 전체 증가세를 이끌었다.지난해 상반기 제주 관광은 비상계엄 사태 이후 탄핵 정국으로 여행 심리가 위축됐고 제주항공 여객기 참사 영향으로 국내선 항공편이 줄면서 방문객 감소가 이어졌다.그러나 6월 관광객 수가 전년 대비 1% 증가하며 상승세로 돌아섰고 7월 7.8%, 8월 2.2%, 9월 3.2%, 10월 11.8%, 11월 14.2%, 12월 10.7%로 증가폭이 확대됐다.제주도관광협회는 내국인 수요 부진에 대응한 긴급 대책과 외국인 시장 공략이 효과를 냈다고 분석했다.또한 기존 중국·대만 중심에서 일본·싱가포르 등으로 확대하고 해외 수학여행단 유치와 현지 생활 애플리케이션 연계 프로모션 등을 통해 시장 다변화에 나섰다.강동훈 제주도관광협회 회장은 “올해 협회는 ‘관광이 상생으로 연결돼 모두가 행복한 제주’란 비전 아래 관광객 만족이 현장에서 체감되고 관광사업체 성장이 지속되며 그 성과가 도민 사회로 환원되는 선순환 구조를 만드는 데 집중하겠다”고 말했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com