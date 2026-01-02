더그리트, 다회용기 순환 기술 최초 '녹색기술 인증' 획득

- 다회용기 순환 서비스 분야 국내 최초… 환경표지 인증 이어 또 한 번 '산업 기준' 제시

다회용기 토탈 솔루션 기업 ㈜더그리트(대표 양우정)가 '다회용기 수거장치 및 순환솔루션 시스템 기술'로 녹색기술 인증을 획득했다고 밝혔다. 다회용기 순환 서비스 분야에서 국내 최초로 녹색기술 인증을 받은 사례다.이번 인증은 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」 제60조와 「녹색인증제 운영요령」 제27조에 따라, 기후에너지환경부가 기술의 환경성·경제성·확산 가능성 등을 종합적으로 검토해 녹색기술로 인정한 것이다.녹색기술로 인증된 '다회용기 수거장치 및 순환솔루션 시스템'은 ▲다회용기 회수·보관을 위한 반납기 인프라 ▲세척·살균·건조 등 전 공정을 아우르는 전용 세척 시스템 ▲주문·정산·물류·운영 데이터를 통합 관리하는 플랫폼을 유기적으로 결합한 것이 특징이다. 다회용기의 사용-회수-세척-재공급 전 과정을 하나의 체계로 구축해, 일회용품 사용을 구조적으로 대체하는 순환 모델을 구현했다는 평가를 받는다.기술 경쟁력 역시 지속적으로 강화되고 있다. 더그리트는 다회용기에 대한 특허를 비롯해 용기 수거장치 및 다회용기 수거 시스템에 대한 국내외 특허를 확보했으며, 다회용기 생애주기 추적 방법과 세척 시스템 관련 특허도 출원하며 순환경제 실현을 위한 핵심 기술의 완성도를 단계적으로 강화하고 있다.녹색기술 인증에서 중요한 평가 요소인 에너지·자원 효율성 측면에서도 의미 있는 성과가 확인됐다. 더그리트의 다회용기 순환 솔루션을 이용할 경우, 가정에서 개별 세척 시 평균 1L의 물을 사용하는 것과 달리 약 100ml 수준(약 10%)의 물만으로 세척이 가능한 것으로 나타났다.가장 중요한 탄소 저감 효과도 입증됐다. 다회용기를 사용할 경우 일회용기 대비 전과정(Life Cycle) 기준에서 98%~99% 수준의 탄소배출 저감 효과가 있는 것으로 분석된다. 이는 다회용기의 반복 사용 구조 자체가 원료 생산·제조·폐기 단계에서 발생하는 탄소 배출을 줄일 수 있다는 점에서 의미가 있다.이번 녹색기술 인증은 더그리트가 2024년 다회용기 분야 최초로 환경표지 인증을 획득한 데 이은 또 하나의 국내 최초 성과다. 제품 단위를 넘어 서비스와 시스템 전반의 환경성과 기술성을 연속적으로 검증받으며, 다회용기 산업의 기준을 제시하는 기업으로서의 위상을 공고히 했다는 평가다.양우정 더그리트 대표는 "녹색기술 인증은 다회용기 순환 서비스가 환경적 가치뿐 아니라 기술적 완성도와 확산 가능성까지 공식적으로 인정받았다는 데 의미가 크다"며 "환경표지 인증에 이어 녹색기술 인증까지 획득한 만큼, 앞으로도 다회용기 산업의 기준을 세우고 지속 가능한 표준 모델로 발전시켜 나가겠다"고 밝혔다.더그리트는 이번 녹색기술 인증을 계기로 다회용기 순환 토탈 솔루션의 기술 고도화와 적용 범위를 더욱 확대해 나갈 방침이다. 일회용품 감축을 넘어 자원순환 구조 전반을 설계·운영하는 핵심 주체로서, 순환경제 실현을 이끄는 친환경 기업으로 자리매김하겠다는 계획이다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com