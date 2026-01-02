홈 한경BUSINESS [속보] 이재명 "대만 문제에서 '하나의 중국' 원칙 존중" 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202601029144b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.01.02 23:10 수정2026.01.02 23:12 안옥희 기자 이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 2025년 11월 1일 경북 경주 국립경주박물관에서 열린 공식환영식을 마치고 한중 정상회담을 위해 회담장으로 이동하고 있다. 사진=대통령실 제공[속보] 이재명 "저 역시 하나의 중국 원칙 존중"중국 CCTV 인터뷰안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 "한국, 이대로라면 '무서운 일' 생긴다"…최태원 경고, 왜? 고려아연 美 제련소 투자 위한 유증 등기완료…주총서 JV 의결권 행사 가능 대통령 욕하면 감옥간다...새해부터 논란인 '이곳' "전기차가 안 팔려서"...매출 ‘10조’ 증발 "'보너스 1억' SK하이닉스 입사 보장"...요즘 대세는 '계약학과'