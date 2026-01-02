이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 2025년 11월 1일 경북 경주 국립경주박물관에서 열린 공식환영식을 마치고 한중 정상회담을 위해 회담장으로 이동하고 있다. 사진=대통령실 제공
이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 2025년 11월 1일 경북 경주 국립경주박물관에서 열린 공식환영식을 마치고 한중 정상회담을 위해 회담장으로 이동하고 있다. 사진=대통령실 제공
[속보] 이재명 "저 역시 하나의 중국 원칙 존중"
중국 CCTV 인터뷰

안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com