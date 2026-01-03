이혜훈 기획예산처 장관 후보자(연합뉴스)

국민의힘은 갑질·폭언 논란에 휩싸인 이혜훈 기획예산처 장관 후보자에 대한 제보가 쏟아진다며 추가 폭로가 터지기 전에 이재명 대통령이 지명을 철회하고 사과해야 한다고 압박하고 있다.장동혁 대표는 2일 국회에서 기자간담회를 열어 "정치적 배신 문제를 떠나 장관으로서의 자질을 갖추지 못한 후보자"라며 "직원에게 '죽이고 싶다'는 막말을 퍼붓는 사람에게 어떻게 한 나라의 살림, 국정, 예산을 맡길 수 있겠느냐"고 지적했다.장 대표는 "고성과 폭언, 사적 심부름까지 제보가 쏟아지고 있다"며 "이 지명자가 스스로 물러나도록 해선 안 될 것이다. 이 대통령이 즉각 지명을 철회하고 인사 참사에 대해 국민 앞에 사과해야 한다"고 주장했다.이 후보자 인사청문회를 담당하는 국회 재정경제기획위원회 국민의힘 간사인 박수영 의원은 페이스북에 "글로 쓰기도 민망한 인격 말살에 가까운 폭언, 사적 심부름을 서슴지 않았다는 행태를 (이 후보자의) 전직 보좌진 등이 증언하고 있다"고 적었다.그는 "'갑질 포비아' 유발자 이 지명자는 자리 욕심 버리고 스스로를 돌아보며 자진 사퇴해야 한다. 보수 정권에서도 중용되지 못한 이유를 누구보다 본인이 제일 잘 알 것"이라며 "재경위 소속 국민의힘 의원들은 과거 인연을 떠나 국민 눈높이에 한참 못 미친 이재명 정부의 부적격 인사에 대해 철저히 파헤치고 혹독하게 검증하겠다"고 예고했다.최은석 원내수석대변인은 논평에서 "이 후보자는 다 내려놓고 정계를 떠나라"며 "이 파국이 본인의 정치적 야욕 때문에 비롯된 것임을 뼈저리게 깨닫고 스스로 거취를 무겁게 성찰하라"고 말했다.주진우 의원은 페이스북에서 "(이 후보자가) 보좌진에게 유학 중인 아들들의 공항 픽업을 시켰다는 추가 제보도 입수됐다. 그런 사실이 있느냐"며 "갑질은 습성이다. 이혜훈은 국민 앞에 석고대죄하고 당장 사퇴하라"고 주장했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com