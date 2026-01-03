국민의힘은 3일 더불어민주당의 공천헌금 수수 의혹과 관련해 특검 필요성을 거듭 강조했다.박성훈 국민의힘 수석대변인은 이날 논평을 통해 민주당이 공천헌금 의혹을 받는 김병기 의원에 대해 징계 추진 방침을 밝혔다.또 강선우 의원을 제명한 데 대해 "민주당은 중대한 범죄 의혹을 당 내부 감찰로 덮으려는 수작과 꼼수를 즉각 중단해야 한다"고 비판했다. 박 대변인은 "당 차원의 자정 노력으로는 국민적 의혹을 해소할 수 없다"고 주장했다.박 대변인은 특히 김병기 의원의 과거 의혹도 다시 꺼내 들었다.그는 "2020년 총선 당시 제기된 금품 수수 의혹과 관련해 탄원서에는 전달 시기와 방식까지 구체적으로 적시돼 있다"며 "더 심각한 문제는 이러한 내용이 2024년 총선을 앞두고 이재명 당시 대표에게 보고됐음에도 불구하고 묵살됐다는 의혹까지 제기되고 있다는 점"이라고 말했다.국민의힘은 이번 사안을 민주당 공천 시스템 전반의 문제로 확대 해석했다. 박 대변인은 "'강선우가 강선우 했다'는 표현까지 나올 정도로 1억 원 공천 뇌물 의혹 사건은 민주당 공천 구조 전체가 돈 거래로 움직이는 부패 카르텔이라는 의심을 키우고 있다"며 "이재명 대통령이 그 시스템의 최종 수혜자라는 국민적 의혹 역시 해소되지 않고 있다"고 주장했다.한동훈 전 국민의힘 대표도 페이스북을 통해 수사 지연 문제를 지적했다.그는 "'김병기 공천 뇌물 사건'과 관련해 경찰이 지난해 11월 사건을 접수하고도 두 달 동안 사실상 아무런 조치를 하지 않았다는 이야기가 나온다"며 "뇌물을 준 당사자의 탄원서라는 결정적 자료가 있다면 즉각적인 압수수색이 이뤄졌어야 한다"고 말했다.이어 김병기 의원 관련 탄원서가 2024년 총선을 앞두고 당에 보고됐다는 의혹 보도와 관련해 "공천 뇌물 공여자가 이재명 당시 대표에게 보낸 탄원서를 김현지 씨가 접수해 수사나 감사를 의뢰한 것이 아니라, 오히려 김병기에게 전달해 입막음을 시도했다는 의혹까지 제기되고 있다"며 "이런 상황에서 이재명 정권하의 경찰이 제대로 수사하기는 어렵다. 결국 특검 외에는 답이 없다"고 주장했다.주진우 국민의힘 의원 역시 페이스북에서 "범죄 혐의자에게 탄원서가 넘어갔다는 것 자체가 얼마나 부패했는지를 보여주는 대목"이라며 "김병기는 혐의를 덮어준 대가로 '비명횡사·친명횡재' 공천의 칼날을 휘둘렀고, 민주당과 경찰 모두 이를 묵인했다"고 비판했다. 그는 "뇌물과 권력형 사건 무마 의혹에는 특검이 가장 적합하다"고 강조했다.야권의 공세는 범보수 진영 전반으로 확산되고 있다.개혁신당 정이한 대변인도 이날 논평을 통해 강선우 의원을 겨냥해 "국민 앞에 석고대죄를 해도 모자랄 판에, 돈 공천 의혹을 덮기 위해 꼼수 탈당까지 하며 버티는 모습에서 부끄러움이나 수치심을 찾을 수 없다"며 "더 이상 숨지 말고 스스로 수갑을 차고 수사기관에 출석하라"고 날을 세웠다.김정우 기자 enyou@hankyung.com