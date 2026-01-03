크루즈 여객선 팬스타 미라클호서 11~12일 양일간 음악회 개최

부산 클래식 전문 공연기획사 부산문화가 2026년 새해를 맞아 부산과 오사카를 오가는 크루즈 여객선 팬스타 미라클호에서 신년음악회를 개최한다.팬스타그룹이 주최하고 부산문화에서 주관하는 이번 신년음악회는 부산을 대표하는 중견 성악가 테너 김준연과 소프라노 박현진, 김은희가 한국가곡과 오페라 아리아, 뮤지컬 명곡을 들려준다.테너 김준연은 뮤지컬 ‘지킬 앤 하이드’의 대표 넘버인 지금 이 순간 (This Is the Moment)을 비롯해 뱃노래(조두남), Lippen schweigen (입술은 침묵하고) 등 가곡과 오페라 등 다양한 장르의 명곡을 선보일 예정이다.소프라노 박현진은 가곡 ‘내 맘의 강물(이수인)’을 비롯해 ‘Quando me n’ vo’ (내가 거리에 나가면)‘, 뮤지컬 마이 페어 레이디 넘버인 I Could Have Danced All Night(난 밤새도록 춤출 수 있었는데) 등을 선보이며. 소프라노 김은희는 ’꽃 구름 속에(이흥렬)‘, 오페라 잔니 스키키 中 O mio babbino caro (오 사랑하는 나의 아버지) 등의 명곡을 선사할 예정이다.박흥주 부산문화 대표는 “이번 공연을 통해 크루즈 승객들에게 문화의 향기를 전하는 기회가 되리라 의심치 않는다”며 “부산문화는 앞으로도 크루즈 선상 공연을 비롯해 문화소외지역에 봉사음악회 등 의미있고 기억에 남을 공연을 준비할 계획”이라고 밝혔다.한국과 일본을 오가는 크루즈 선상 위에서 펼쳐질 이번 공연은 11일과 12일 오후 8시 2회 열린다.강홍민 기자 khm@hankyung.com