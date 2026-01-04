경기 성남시 정자동에 위치한 네이버 사옥 모습.2025.09.25 사진=한경 최혁 기자

네이버 검색 점유율이 3년만에 60%를 넘겨 구글을 제치고 압도적 1위를 차지 토종 포털사이트의 자존심을 지킨 것으로 나타났다.4일 시장조사업체 ‘인터넷트렌드’에 따르면 지난해 네이버 국내 검색 점유율은 평균 62.86%로 집계됐다.전년도인 2024년 58.14%와 비교해 4.72% 증가한 수치로 네이버 점유율이 60%를 넘긴 것은 2022년 61.20%를 기록한 이후 3년 만이다.2위인 구글은 전년 동기 대비 3.45% 감소한 29.55%의 검색 점유율을 보였다.국내와 해외를 대표하는 양대 플랫폼의 검색 점유율 격차가 1년 사이 더 벌어진 것으로 국내 검색 시장에서 네이버 지배력이 더 확고해진 것으로 해석된다.3위부터는 2위와 큰 격차를 보여 영향력이 미미했다. 마이크로소프트(MS) 검색 엔진 빙(Bing)은 전년 점유율 2.91% 대비 소폭 상승한 3.12%로 3위를, 다음은 전년 3.72% 대비 소폭 감소한 2.94%로 4위를 각각 차지했다.특히 줌과 야후 등 기타 검색 사이트는 점유율 1%를 넘지 못했다.업계에서는 네이버의 반등에 대해 검색 신뢰도 향상 차원에서 네이버가 다양한 기술을 시도한 노력의 결과라고 풀이했다.특히 네이버가 작년 신규 출시한 AI 검색 ‘AI 브리핑’과 맞물려 검색 접촉 횟수가 더 늘었다는 분석이다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com