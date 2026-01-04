LG전자가 공개 예정인 홈로봇 'LG 클로이드(LG CLOiD)'.

LG전자가 오는 6일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 가전·IT 전시회 CES 2026에서 홈로봇 'LG 클로이드(LG CLOiD)'를 공개한다고 4일 밝혔다.LG전자에 따르면 클로이드는 스케줄과 주변 환경을 고려해 작업의 우선 순위를 정하고, 가전을 제어하며 가사일도 직접 수행하는 비서 역할을 해낸다.LG전자 관계자는 "클로이드는 가전 사업의 궁극적 목표인 ‘가사 해방을 통한 삶의 가치 제고' 달성을 위한 노력의 일환"이라고 전했다.클로이드는 출근 준비로 바쁜 거주자를 대신해 전날 짜놓은 식사 계획에 따라 아침 식사를 준비해주는 기능을 갖췄다.차 키와 프리젠테이션용 리모컨 등 일정에 맞춰 준비물도 챙겨 전달할 수 있다.거주자가 출근한 후에는 세탁물 바구니에서 세탁물을 꺼내 세탁기에 넣고, 세탁이 완료된 수건은 정리한다.청소로봇이 작동하면 청소 동선에 있는 장애물도 치워 빈틈없이 청소하도록 돕는다.클로이드는 머리와 두 팔이 달린 몸체, 휠 기반 자율주행 기술이 적용된 하체로 구성된다.허리를 세우는 각도를 조절해 105cm부터 143cm까지 키 높이를 스스로 바꾸며, 약 87cm 길이의 팔로 바닥이나 높은 곳에 있는 물체도 잡을 수 있다.몸체에 달린 두 팔은 어깨 3가지(앞뒤·좌우·회전), 팔꿈치 1가지(굽혔다 펴기), 손목 3가지(앞뒤·좌우·회전) 등 총 7가지 구동 자유도(DoF)로 움직인다.5개 손가락도 개별적으로 움직이는 관절을 갖추고 있어 섬세한 동작이 가능하다.하체에는 청소로봇·Q9·서빙로봇·배송로봇 등을 통해 발전시켜 온 휠 기반 자율주행 시스템을 적용한 것도 특징이다.LG전자는 홈로봇을 지속 개발할 예정이다. 동시에 '가전형 로봇'과 '로보타이즈드 가전' 등 축적된 로봇 기술을 가전에도 확대 적용할 계획이다.AI 가전과 홈로봇에 가사를 맡기고, 사람은 쉬고 즐기며 가치 있는 일에만 시간을 쓰는 AI 홈을 만드는 것이 목표다.백승태 LG전자 HS사업본부장 부사장은 "인간과 교감하며 깊이 이해해 최적화된 가사 노동을 제공하는 홈로봇 LG 클로이드를 비롯해 '제로 레이버 홈' 비전을 향한 노력을 지속해 나갈 것"이라고 말했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com