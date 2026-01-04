홈 한경BUSINESS 북한, 동해상에 탄도미사일 발사 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202601040087b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.01.04 10:45 수정2026.01.04 11:22 김정우 기자 사진=연합뉴스합참 “북한 발사 탄도미사일 900여㎞ 비행…동해상으로 수 발”김정우 기자 enyou@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 [속보]규제가 '불쏘시개'...서울 아파트 경매 낙찰가율 4년 만에 최고 이준석 “北 김정은도 마두로처럼 될 수 있어” 늙어가는 한국...10명 중 2명이 '노인' “서학개미 유턴” 절세 끝나자 해외주식 쇼핑 "삼성전자·SK하이닉스 사러 왔어요"...‘외국인’의 귀환