울 아현동 아현초등학교에서 열린 2025학년도 입학식에 학부모와 1학년 신입생들이 함박눈을 맞으며 이동하고 있다.2025.03.04 사진=한경 최혁 기자

최근 10년간 사교육비 총액이 60% 이상 늘어난 가운데 사교육 저연령화로 초등학생 사교육비가 전체 증가세를 주도했다.4일 국가데이터처 국가통계포털(KOSIS)에 따르면 2024년 사교육비 총액은 29조 1919억원으로, 2014년(18조 2297억원)대비 60.1% 증가했다.사교육비 총액은 2015년(17조 8346억원)까지 감소세를 보이다가 2016년 다시 증가 전환해 2019년(20조 9970억원)에는 20조 원을 넘었다.코로나19 영향으로 2020년에는 19조 3532억원으로 일시 감소했지만 2021년 이후 4년 연속 증가세를 이어가고 있다.저출생으로 학생 수는 줄었지만 교육 서비스 물가 상승과 가계 소득 증가 등 복합적인 요인이 사교육비 총액 증가로 이어졌다는 분석이다.데이터처 관계자는 교육 지출 여력이 확대된 점도 영향을 미쳤다고 설명했다.특히 초등학교 사교육비가 증가세가 두드러졌다. 2024년 초등학교 사교육비 총액은 13조2256억원으로 2014년(7조5949억원) 대비 74.1% 증가했다.같은 기간 중학교는 40.7% 늘어 증가율이 가장 낮았고 고등학교는 60.5% 증가했다.총액 규모에서도 초등학교 사교육비는 중학교(7조8338억원)와 고등학교(8조1324억원)보다 각각 1.7배, 1.6배 많았다.학생 1인당 사교육비 부담도 커졌다. 2024년 초등학생 1인당 월평균 사교육비는 44만2000원으로 역대 최대 치를 기록했다. 이는 10년 전보다 21만원(90.5%) 증가한 수준이다.이 중 일반교과는 27만8000원, 예체능·취미·교양은 16만3000원이었다.같은 기간 중학생 1인당 사교육비는 27만원에서 49만원으로 22만원(81.5%) 증가했고 고등학생은 23만원에서 52만원으로 29만원으로 126.1% 급증했다.고등학생 인구가 크게 준 영향에 총액은 많이 늘지 않았지만 개별적인 부담은 심각한 수준이라는 지적이 나온다.사교육 참여율 역시 초등학교에서 가장 높았다. 2024년 초등학교 사교육 참여율은 87.7%로 10년 전보다 6.6%포인트(p) 상승했다. 이는 중학교(78.0%)나 고등학교(67.3%)를 크게 웃도는 수치다.초등학교의 일반교과 사교육 참여율은 67.1%, 예체능·취미·교양은 71.2%로 집계됐다.맞벌이 가구 증가로 예체능 학원이 방과 후 돌봄 역할을 하고 있다는 점도 참여율 상승 배경으로 분석된다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com