서울 시내 한 통신사 대리점에 통신사 로고가 붙어 있다. 2025.12.29 사진=연합뉴스

KT가 위약금 면제를 시작한 이후 나흘 간 이탈 고객이 5만명을 넘어선것으로 집계됐다.4일 통신업계에 따르면 KT가 위약금 면제를 시행한지 지난해 12월 31일부터 지난 3일까지 KT를 떠난 고객은 누적 5만2661명에 달했다.이탈 고객의 대부분은 경쟁 통신사로 이동했다. 이동통신 3사 기준으로 KT이탈 고객의 71%가 SK텔레콤으로 이동했으며 알뜰폰 포함할 경우에도 65%가 SKT를 선택했다.특히 위약금 면제 이후 첫 주말이었던 지난 3일 하루 동안 KT 이탈 건수는 2만1027건 으로 집계됐다. 이는 위약금 면제 조치 이후 하루 기준으로 처음 2만 건을 넘어선 수치다.SKT로 이동한 가입자는 1만3616명으로 가장 많았고 LG유플러스로는 5467명 알뜰폰으로는 1944명이 이동했다.한편 최민희 과학기술정보방송통신위원회(과방위) 위원장에 따르면 지난해 12월 28일 기준 KT의 누적 유심 교체 건수는 18만9100건, 예약접수 건수는 12만4800건으로 집계됐다. 같은 시점 KT가 보유한 유심 재고는 348만8000개다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com