사진=연합뉴스

연말 차익 실현에 나섰던 서학개미가 새해 첫날부터 미국 주식 매수에 다시 불을 붙였다.하루 순매수 규모만 5억 달러를 넘어서며 연초 해외투자 열기가 빠르게 살아나는 모습이다.4일 한국예탁결제원 증권정보포털 세이브로(SEIBro)에 따르면 국내 투자자들의 미국 주식 순매수 결제액은 지난 1일 5억436만달러(약 7300억원)로 집계됐다.서학개미는 지난해 12월 25일과 30일, 31일 각각 8456만달러, 9165만달러, 1억4543만달러를 순매도 했으나 연초 들어 하루 만에 순매수 규모가 이들 3거래일 순매도 결제액 합계(3억2162만달러)를 넘어섰다.예탁결제원의 외화증권 예탁결제 통계는 개인투자자의 해외주식 거래 동향을 보여주는 대표적인 지표다.국내 주요 기관투자자들은 예탁결제원을 거치지 않고 해외 증권사를 통해 직접 거래하기 때문이다.연초 순매수 전환의 배경으로는 연말 절세 요인이 소멸된 점이 꼽힌다. 해외주식 양도소득세는 12월 31일까지 결제가 완료된 매도 주문을 기준으로 부과돼 연말에는 차익 실현 매물이 집중되는 경향이 있다.미국 증시의 조정 국면도 매수 심리를 자극한 것으로 분석된다. 사상 최고치를 경신하던 뉴욕 증시 3대 지수는 지난해 말 나흘 연속 하락한 뒤 지난 2일(현지시각) 모두 소폭 반등했다.한편 개인 해외투자 확대가 이어지면서 환율 안정을 책임지는 금융당국의 부담도 커지고 있다.금융위원회는 지난달 24일 원·달러 고환율의 원인 중 하나로 개인 해외투자 증가를 지목하며 국내시장 복귀계좌(RIA)와 개인용 선물환 매도 상품 출시를 예고한 바 있다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com