2026년 첫 거래일인 2일 서울 중구 하나은행 딜링룸 모니터에 코스피 종가가 표시되고 있다. 이날 코스피는 전장보다 95.46포인트(2.27%) 오른 4,309.63에 장을 마쳤다./2026.1.2 사진=한경 문경덕 기자

30억 원 이상의 고액 자산가 절반 가까이가 올해 코스피가 4500을 돌파를 전망한 가운데 이들 중 절반 이상은 자산의 80% 이상을 주식에 투자하겠다고 답했다.4일 삼성증권은 금융자산 30억 원 이상 고액 자산가 401명을 대상으로 실시한 ‘2026년 주식 시황 전망 및 투자 계획’ 설문조사 결과에 따르면 올해 말 코스피 지수 전망에 대해 응답자의 45.9%가 ‘4500 돌파’를예상했다.지난해 코스피는 연간 75.6% 상승하며 주요 20개국(G20) 증시 가운데 가장 높은 상승률을 기록했다. 올해 첫 거래일인 지난 2일에도 코스피는 전 거래일 대비 2.27% 오른 4,309.63에 마감했다.코스닥 지수에 대해서는 응답자의 59.6%가 1000을 돌파를 예상했다. 코스닥 지수가 종가 기준으로 1000을 넘긴 것은 2022년 1월 5일(1,009.62)이 마지막이다.응답자의 69%는 올해 코스닥 상승률이 코스피보다 높을 것으로 내다봤다.이 같은 낙관적인 증시 전망을 바탕으로 고액 자산가들은 주식 비중을 확대할 계획이라고 밝혔다. 적정 투자 포트폴리오를 묻는 질문에 57.9%는 주식 80%이상을 선택했다.펀드 등을 포함한 주식형 자산을 늘릴계획이 있는지에 대해서도 67.1%가 긍정적으로 답했다.이는 지난해 1월 조사에서 ‘주식 60%, 채권 40%’ 비중을 선호한 응답이 가장 많았던 걱솨 비교해 주식 투자 선호가 트게 높아진 결과다.올해 투자 유망 업종으로는 인공지능(AI)·반도체(31.8%)가 많았고 로봇(18.0%)과 제약·바이오·헬스케어(14.8%)가 뒤를 이었다. 금융 등 고배당주(12.3)와 조선·방산·원자력(10.4%)도 두자릿수 응답을 기록했다.주식 종목을 하나만 선택할 수 있다면 어떤 기업을 선택할지 묻는 질문에 삼성전자(18.2%)가 1위를 차지했다. 이어 테슬라(14.1%), SK하이닉스(8.6%)가 뒤를 이었다.삼성전자는 지난해 연간 123.3% 오르며 ‘12만 전자’에 올랐고 SK하이닉스는 같은 기간 273.1% 급등했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com