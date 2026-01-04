새 정부로의 안정적인 정권 이양시까지 통치 예정

도널드 트럼프 미국 대통령. 사진=연합뉴스

“미국이 베네수엘라를 통치할 것이다.”도널드 트럼프 미국 대통령은 3일(현지시간) 전격적인 군사작전에 의한 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 축출 이후, 새 정부로의 안정적인 정권 이양이 이뤄질 이같은 조치를 취할 것이라 밝혔다. 미국의 석유 회사들이 베네수엘라에 들어가 원유 생산량을 늘려 과도 통치와 국가 재건에 필요한 자금을 조달하겠다는 계획도 함께 내놨다.트럼프 대통령은 이날 미군의 베네수엘라 공격 후 플로리다주 마러라고 저택에서 개최한 기자회견을 통해 “우리가 안전하고 적절하며 현명한 (정권) 이양을 할 수 있을 때까지 우리가 나라(베네수엘라)를 운영(run)하겠다”고 밝혔다.트럼프 대통령은 이어 “우리는 베네수엘라 국민의 안녕을 생각하지 않는 다른 누군가가 베네수엘라를 장악할 위험을 감수할 수 없다”면서 “우리는 지금 베네수엘라에 있으며, 적절한 이양이 이뤄질 수 있을 때까지 남겠다”고 말했다.그는 “한 그룹(의 사람들)과 함께 (베네수엘라를) 운영할 것”이라며 “우리가 그냥 떠나면 (베네수엘라가) 회복할 가능성은 제로다. 우리는 제대로, 전문적으로 운영하겠다”고 덧붙였다.그는 또 마차도에 대해 “현재로선 그녀가 지도자가 되기는 매우 어렵다. 국내에서 지지나 존경이 없다. 매우 좋은 여성이나, 존경받지는 못하고 있다”고 지적했다. 일각에선 로드리게스 부통령이 미국과 협력할 파트너로 거론된다. 마코 루비오 미 국무장관은 마두로 대통령 축출 이후 로드리게스 부통령과 통화했다.트럼프 대통령은 로드리게스 부통령이 대통령직을 승계한 것으로 안다면서 그녀가 루비오 장관에게 “필요한 것은 무엇이든 하겠다”고 말했다면서도 “그녀는 마두로가 임명한 부통령”이라고 말했다.트럼프 대통령은 베네수엘라 정권 이양까지의 과도 통치 기간에 미군 병력과 미국 석유 회사들이 물리적·재정적 역할을 하게 될 것이라고 발표했다.트럼프 대통령은 “미국 함대는 현재 위치(베네수엘라 인근 해상)에서 대기 태세를 유지하고 있다. 미국은 모든 군사적 선택지를 보유중에 있다”면서 “필요하다면 훨씬 더 큰 규모의 2차 공격을 할 준비가 돼 있다”고 강조했다. 이어 “미국의 요구가 완전히 충족될 때까지 베네수엘라의 모든 정치인과 군인들은 마두로에게 일어난 일이 자신에게도 일어날 수 있다는 점을 알아야 할 것이다”라고 경고했다.그는 또 베네수엘라에 “아주 규모가 큰 미국의 석유 회사들이 들어가서 수십억 달러(수조원)를 들여 심각하게 파괴된 석유 인프라를 복구할 것”이라며 “(그 회사들은) 그 나라를 위해 돈을 벌기 시작할 것”이라고 말했다.그는 베네수엘라 석유 인프라의 “상당 부분이 25년 전 우리가 설치한 것이다. 우리는 그것을 교체할 것”이라며 인프라를 복구해 “석유를 훨씬 더 큰 규모로 팔게 될 것”이고, 이 돈으로 “나라를 돌보겠다”고 설명했다.트럼프 대통령은 미국의 지상군 주둔과 관련해선 “약간 필요할 수 있을 것”이라며 “많지는 않을 것”이라고 말했다. 그는 “우리는 그렇게 해야 한다면 지상군을 두는 것이 두렵지 않다”며 “우리는 사실 어젯밤(마두로 체포 작전 당시) 매우 높은 수준으로 지상군 투입을 했다”고 부연했다.그와 동시에 트럼프 대통령은 베네수엘라산 석유에 대한 금수 조치는 여전히 전면적으로 유지된다고 덧붙였다.이와 함께 트럼프 대통령은 미국의 서반구 영향력 강화·유지가 이번 공격의 목표 중 하나임을 공식화하면서, 콜롬비아와 쿠바 등 중남미의 다른 반미(反美) 정권이 다음 타깃이 될 수 있다고 경고했다.트럼프 대통령은 구스타보 페트로 콜롬비아 대통령에 대한 질문에 “그는 코카인을 만들어 그것을 미국으로 보내고 있다”며 “그래서 그는 조심해야 한다”고 답했다. 트럼프 대통령이 마두로 대통령을 축출한 명분 역시 마약 밀매였다.쿠바에 대해서도 언급했다.그는 “지금 상황이 매우 좋지 않다”며 “쿠바도 우리가 결국 논의하게 될 대상이 될 것이다. 왜냐면 쿠바는 지금 실패한 국가이기 때문”이라고 말했다.트럼프 대통령은 “미국은 외부 세력이 서반구에서 우리 국민을 약탈하고, 우리를 반구 안으로 밀어넣거나 밖으로 몰아내는 것을 결코 허용하지 않을 것”이라고 중남미에서 중국의 영향력 확대를 견제했다.그러면서 “우리의 새로운 국가안보전략(NSS) 하에서, 서반구에서 미국의 지배력은 다시는 의문시되지 않을 것”이라고 강조했다.트럼프 대통령은 ‘마약 테러리스트’ 혐의로 이미 지난 2020년 미국 검찰에 의해 기소된 마두로 대통령 부부가 미국 뉴욕으로 압송돼 재판을 받게 될 것이라고 밝혔다.트럼프 대통령은 이들이 재판받는 곳이 “뉴욕 또는 마이애미가 될 것이라고 본다”며 “우리는 그들의 범죄에 대한 압도적인 증거를 법정에서 제시할 준비가 돼 있다”고 말했다.트럼프 대통령은 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 미군 강습상륙함 이오지마에 탑승한 마두로 대통령의 사진을 올리기도 했다.김정우 기자 enyou@hankyung.com