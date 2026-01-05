중국을 국빈방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 4일 베이징 서우두 공항에 도착한 공군1호기에서 내려 이동하고 있다.(연합뉴스)
중국을 국빈방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 4일 베이징 서우두 공항에 도착한 공군1호기에서 내려 이동하고 있다.(연합뉴스)
이재명 대통령의 국정수행 지지율이 54.1%를 기록했다는 여론조사 결과가 5일 나왔다.

리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 29일부터 이달 2일까지 전국 18세 이상 유권자 2025명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행 지지도는 54.1%를 기록했다. 이번 수치는 전주 대비 0.9%포인트(p) 올랐다.

‘잘못함’이라고 응답한 부정 평가는 41.1%로 0.8%포인트 낮아졌다. ‘잘 모름’은 4.6%였다.

리얼미터 측은 “생중계 업무보고, 청와대 복귀 등 상징적 행보와 제주항공 참사에 대한 사과, 코스피 4300선 돌파와 역대 최대 수출 달성 등 경제 지표 호조가 긍정 평가 상승에 영향을 미쳤다”면서도 “이혜훈 장관 후보자 논란과 김병기·강선우 공천 헌금 의혹 등이 겹치며 상승 폭은 제한적인 수준에 그쳤다”고 분석했다.

이번 조사는 무선(100%) 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.2%p,응답률은 4.8%. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인.

강홍민 기자 khm@hankyung.com