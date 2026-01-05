서울의 한 시중은행에서 대출 등 은행 업무를 보기 위해 시민들이 기다리고 있다./2025.3.11 사진=한경 김범준 기자

감소세였던 카드론 잔액이 2개월 연속 늘어난 가운데 카드론 증가율이 1년 만에 최고치를 기록한 것으로 나타났다.5일 여신금융협회 통계에 따르면 9개 카드사(롯데·BC·삼성·신한·우리·하나·현대·KB국민·NH농협카드)의 지난해 11월 말 기준 카드론 잔액은 42조 5529억원을 기록해 전월인 10월 말 기준 42조 751억원보다 1.14% 증가한 것으로 집계됐다.전월대비 증가율은 지난 2024년 10월(1.28%) 이후 1년 여만에 가장 높은 수치를 기록했다.카드론 잔액은 작년 6월부터 9월까지 4개월 연속 감소했기 때문에 이번 증가세가 심상치 않다는 분석이다.특히 카드론을 갚지 못해 카드론을 빌린 카드사에 다시 대출을 받는 대환대출 잔액도 9월 1조 3611억원에서 10월 1조 4219억원, 11월 1조 5029억원을 기록해 두 달 연속 증가했다.카드업계에서는 지난해 4분기 은행들의 가계대출 총량 관리로 대출 문이 좁아지자 급전 수요가 몰린 것으로 분석하고 있다.증시가 코스피 4000을 달성하며 달아오르자 개인투자자 사이에서 ‘빚투’ 열풍이 분 것도 자금 수요 증가의 요인으로 꼽힌다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com