웰킵스, '2026 대한민국 퍼스트브랜드 대상'보건용 마스크 부문 6년 연속 1위

라이프케어 전문 브랜드 웰킵스(Welkeeps)가 ‘2026 대한민국 퍼스트브랜드 대상’ 보건용 마스크 부문에서 6년 연속 1위를 기록했다.대한민국 퍼스트브랜드 대상은 한국소비자브랜드위원회가 주최하고 한국소비자포럼과 한국경제신문이 주관하는 국내 대표 브랜드 어워즈로, 올해 24주년을 맞이했다. 매년 대규모 소비자 조사를 통해 고객 기대치와 브랜드 만족도를 종합 평가해 다음 해를 이끌어갈 브랜드를 선정한다. 올해 역시 온라인 조사와 일대일 전화 설문을 병행해 약 359만 건에 달하는 소비자 평가가 진행됐으며, 이를 바탕으로 최종 결과가 도출됐다.웰킵스는 대표 제품인 ‘웰킵스 황사방역마스크 KF94’를 중심으로 보건용 마스크 시장에서 꾸준한 신뢰를 쌓아왔다. 해당 제품은 4중 구조의 고효율 필터를 적용해 초미세먼지와 각종 감염원 차단에 강점을 갖췄으며, 2014년 국내 최초로 황사·미세먼지 마스크에 대해 식품의약품안전처 인증을 획득한 바 있다. 특히 2020년 코로나19 팬데믹 당시 가격 인상을 하지 않으며 사회적 책임을 실천한 사례로도 주목받았다.기술력과 생산 역량 또한 웰킵스 경쟁력의 핵심이다. 자체 연구소 ‘에어사이언스랩’을 운영하고 있으며, 국내 약 8,000평 규모의 생산 시설을 기반으로 연간 1억 2,000만 장 이상의 마스크를 생산하고 있다.웰킵스는 “보건용 마스크는 일상에서 반복적으로 사용되는 제품인 만큼, 무엇보다 소비자가 안심하고 선택할 수 있는 기준을 지키는 것이 중요하다”고 전했다.이어 “일관된 품질 원칙과 책임 있는 제조 과정을 바탕으로 소비자 신뢰를 축적해온 결과가 대상으로 이어졌다”며, “앞으로도 변화하는 환경 속에서 생활 전반을 지키는 라이프케어 제품으로 믿음에 보답하겠다”고 덧붙였다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com