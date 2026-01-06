뉴오리진 당당 제품(제공-유한건강생활)

헬스&라이프스타일 솔루션 기업 유한건강생활(대표 손정수)이 혈당유산균 건강기능식품 ‘뉴오리진 당당’을 출시한다고 6일 밝혔다.‘뉴오리진 당당’은 식품의약품안전처로부터 ‘식후 혈당 상승 억제에 도움을 줄 수 있음’ 기능성을 인정받은 국내 유일 개별인정형 프로바이오틱스인 락토바실러스 HAC01 균주를 적용한 것이 특징이다. 해당 원료는 인체적용시험을 통해 혈당 수치가 건강인보다 높은 내당능 대상자들의 식후 혈당이 상승하는 것을 억제하고 당화혈색소(HbA1c)의 증가를 감소시키는 효능이 입증됐다.HAC01프로바이오틱스는 신기술 제품과 기술혁신 성과가 우수한 제품을 선정해 시상하는 권위있는 제도인 IR52 장영실상에서 수상했다. 또한 대한민국 특허기술상과 Nutra lngredients Asia Awards에서 올해의 원료상 1위를 수상하며 3관왕을 차지한 바 있다.유한건강생활은 이번 출시를 기념해 공식몰에서 ‘뉴오리진 당당’을 최대 39% 할인된 가격으로 선보이며, 3개월분 세트상품 구매 시 10일분 본품 증정 등 다양한 이벤트를 진행한다. 제품 출시와 함께 뉴오리진 공식 SNS에서 ‘당당 캠페인’을 전개해 소비자 접점을 확대하고, 일상 속 혈당 관리에 대한 인식과 실천을 돕는 브랜드 커뮤니케이션을 강화할 계획이다. 특히 혈당 관리가 필요한 소비자를 대상으로 TV, 디지털 영상, SNS 등 다양한 채널에서 콘텐츠를 순차적으로 선보인다는 방침이다.유한건강생활 관계자는 “혈당 관리는 식습관과 활동량 등 일상 습관과 맞물린 중요한 건강 과제”라며 “식약처 기능성을 인정받은 개별인정형 원료 HAC01을 적용한 ‘뉴오리진 당당’으로, 혈당 관리가 필요한 소비자들이 일상에서 보다 꾸준히 관리할 수 있도록 돕는 제품을 지속적으로 선보이겠다”고 말했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com