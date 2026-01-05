제3연륙교 개통… ‘청라 SK V1’, 공항경제권 연계 업무거점으로 관심

5일 제3연륙교가 공식 개통되면서 영종국제도시와 청라국제도시를 잇는 새로운 교통축이 완성됐다. 인천국제공항과 수도권 서부권을 직접 연결하는 인프라가 가동되며, 청라는 공항경제권과 연계된 업무·산업 거점으로의 역할이 한층 뚜렷해지고 있다.제3연륙교는 약 4.6km 길이의 왕복 6차로 해상 교량으로, 이번 개통으로 여의도·마곡 등 주요 업무지구까지의 이동 시간을 기존보다 20분 이상 단축하게 됐다. 여기에 높이 184.2m 규모의 해상 전망대와 보행·자전거도로가 함께 조성돼 지역 활성화와 기업 입지 경쟁력 강화에 긍정적인 효과를 가져올 것으로 전망된다.교통 인프라 확충은 청라국제도시의 업무 환경 전반에도 영향을 미치고 있다. 제3연륙교 개통과 함께 지하철 7호선 청라 연장 사업도 추진되면서, 청라는 공항과 서울을 동시에 연결하는 입지를 갖추게 됐다. 이에 따라 청라국제도시는 지역 단위 수요를 넘어 공항경제권과 연계된 비즈니스 거점으로 재조명되고 있다.이러한 가운데 청라국제도시 내 대규모 업무시설인 ‘청라 SK V1’도 기업들의 관심을 받고 있다.청라국제도시는 교통뿐 아니라 앞서 지난해 코스트코 청라점 개점 이후 스타필드 청라(2027년 예정), 아산병원 청라 분원(2029년 예정) 등의 대규모 개발 호재도 진행 중이다.제품 자체도 고유의 설계 경쟁력을 확보했다. 3번 회전만으로 7층까지 차량이 진입 가능한 직선형 드라이브인 시스템을 적용해 일반적인 드라이브인 대비 물류 이동의 효율을 차별화했다. 또한 도어투도어, 전 호실 발코니 및 테라스형 오피스 설계, 포켓형 휴게공간 및 입주자 회의실 등 실사용자 중심의 편의 설계도 대거 반영됐다.청라 SK V1은 지하 2층~지상 10층 규모로 지식산업센터를 비롯해 분양 창고, 근린생활시설 등 복합 공간으로 구성돼 있다. 산업, 물류, 사무 기능 외에도 상업 및 휴게 기능을 단지 내에서 함께 해결할 수 있는 점에서 중소기업부터 스타트업, 제조·유통 기업까지 다양한 수요층이 입주할 수 있는 구조다.기업 운영에 실질적으로 도움이 되는 혜택도 빼놓을 수 없다. 청라 SK V1은 청라자유경제구역 내 위치해 조건 충족 시 법인세 5년 면제 혜택을 받을 수 있으며, 이미 완공된 단지로 즉시 입주가 가능하다. 초기 비용·시간 부담을 크게 덜어주는 요소다.한편, 청라 SK V1 홍보관은 현장 일원에 마련돼 있으며, 현재 방문예약제를 통해 상담이 진행 중이다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com