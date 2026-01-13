[2026 한국소비자만족지수 1위] 프리미엄 견과의 대명사, 오트리

오트리가 ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ 식품(견과류) 부문을 12년 연속 수상했다.프리미엄 견과 시장의 한 축을 담당하고 있는 (주)오트리푸드빌리지는 견과와 베리류를 혼합한 1세대 견과, 견과에 초코볼을 믹스한 2세대 견과의 시대를 지나 건강을 최우선으로 하는 소비자들의 니즈를 반영한 순수견과로만 구성된 3세대 견과 시장까지 업력을 이어 왔으며, 2025년 순수견과와 프로틴(단백질), 순수견과와 콜라겐을 혼합한 이른 바 4세대 견과를 시장에 출시하면서 견과 시장을 견인해 오고 있다.오트리푸드빌리지는 견과에 단백질과 콜라겐을 시즈닝한 혁신적인 간식으로, 건강 간식 시장의 새로운 방향을 제시했다. 기존 견과류가 가진 영양적 장점에 기능성 성분을 더해 ‘일상 속 간편한 영양 보충’이라는 소비자 니즈를 정확히 반영했다. 특히 단백질과 콜라겐을 균형 있게 배합한 시즈닝 공법은 맛과 기능을 동시에 만족시키는 차별화 요소로 평가받고 있다.아울러 오트리푸드빌리지는 불필요한 요소를 덜어내고 본질에 집중한 제품 설계를 통해 신뢰도를 높이며, 건강을 중시하는 현대 소비자들에게 ‘간식 이상의 가치’를 제공했다는 점에서 의미가 크다.오트리푸드빌리지 한대현 대표이사는 “어떻게 보면 견과는 오래된 전통의 간식이지만, 견과 자체로 멈추지 않고 늘 새로운 것을 연구하고 찾아내는 데 최선을 다하고 있다”며 “앞으로도 오트리푸드빌리지는 더 건강한 간식을 찾는 소비자들에게 새로운 선택지를 제시해 만족을 선사할 것”이라고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com