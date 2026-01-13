[2026 한국소비자만족지수 1위] 광고대행 재택부업 브랜드, 헬로우드림

헬로우드림이 ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ 서비스브랜드(재택알바) 부문을 11년 연속 수상했다.헬로우드림은 인터넷이 가능한 곳이라면 어디에서든 휴대폰이나 컴퓨터를 이용해 단순 글쓰기만으로도 수익창출이 가능한 시스템을 개발해 운영하고 있는 광고대행 재택부업 전문 브랜드이다.특허 등록된 AI시스템으로 컴퓨터와 인터넷이 서툰 신규회원들도 바로 참여할 수 있는 수익콘텐츠를 제공할뿐 아니라, 가장 높은 단가의 수익을 드리는 CPA 제휴마케팅까지 모두 배우면서 할 수 있는 온라인 동영상강의와 노하우자료, 원격교육 서비스 등이 제공되고 있다.또한 헬로우드림에서는 휴대폰 터치로 수익을 버는 어플수익, 전문 MD가 배치되어 공동구매부터 핫딜 상품까지 제공하는 종합쇼핑몰 쇼핑앤미, 체험단 리뷰앤미, 산양산삼쇼핑몰 산삼라이프, 오프라인 매장까지 운영하는 명품쇼핑몰 아르센스, 광고주가 직접 마케팅관리를 하는 헬로우플레이스 등 회원들이 수익을 벌어갈 수 있는 다양한 콘텐츠와 개인쇼핑몰 홈페이지들을 자체 기획 개발하여 제공하고 있다.헬로우드림 박설원 대표는 “우리 회원님들의 성원과 활동에 힘입어 명실상부 업계 1위의 재택알바 & 광고대행사로 더욱 강력하게 자리매김했다”며 “모든 회원님들이 더욱더 많은 수익을 벌어가실 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com