[2026 한국소비자만족지수 1위] 남성 뷰티 시장의 선두주자, 다슈(DASHU)

다슈(DASHU)가 ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ 화장품(헤어스타일링 제품) 부문을 11년 연속 수상했다.다슈는 2001년 설립 이후 헤어 스타일링을 시작으로 헤어케어, 탈모케어, 스킨케어, 디바이스 등 다양한 제품 라인업을 성공적으로 선보이며 대한민국 남성들의 토탈 뷰티 라이프를 선도하는 대표 브랜드로 자리매김했다.특히 다슈는 남성들의 일상 속 사소한 뷰티 고민도 지나치지 않고 끊임없는 연구·개발을 통해 실용적이면서도 우수한 품질의 제품을 선보여 왔다. 이러한 노력의 결실로 스테디셀러 제품인 ‘다슈 클래식 스타일 그루밍 토닉’의 경우, 국내 최대 헬스앤뷰티(H&B) 스토어인 올리브영에서 2023년과 2025년 2번에 걸쳐 올리브영 어워즈 2관왕에 오르는 영예를 차지했다. 이는 다슈 제품의 뛰어난 품질과 소비자 만족도를 동시에 입증하는 의미 있는 성과다.관계자는 “올해로 11년 연속 수상이라는 기념비적인 쾌거를 이루며 국내 남성 뷰티 시장에서의 독보적인 리더십을 확고히 했다. 이와 같은 성과는 다슈 제품의 우수성을 소비자들에게 꾸준히 인정받았기에 얻을 수 있었던 결과라고 생각한다”며 “앞으로도 대한민국 남성들의 뷰티 고민을 해소하는 데 앞장서는 브랜드가 되고자 더욱 노력할 것”이라고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com