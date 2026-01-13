[2026 한국소비자만족지수 1위] 친환경 생리대 브랜드, 내츄럴코튼

내츄럴코튼이 ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ 여성위생용품(생리대) 부문을 11년 연속 수상했다.2010년 설립된 (주)내츄럴코리아의 대표 여성용품 브랜드 내츄럴코튼은 섬유를 전공한 김지혜 대표가 자연 순수주의 철학을 바탕으로 개발한 제품이다. 피부에 직접 닿는 제품의 특성을 고려해 모든 공정에서 안전성과 친환경성을 최우선 원칙으로 삼아왔다.국내외 안전성 테스트 통과 및 특허 기반의 품질력을 갖춘 내츄럴코튼은 자체 보유한 ‘친환경 생리대 제조’ 특허 기술을 바탕으로 제품을 생산하고 있다. 또한 스위스 제네바 본사의 글로벌 검사기관 SGS에서 휘발성유기화합물(TVOCS), 발암물질 비스페놀A, 환경호르몬 유발물질 프탈레이트 7종 등 주요 유해물질 테스트를 모두 통과했다. 한국인터텍테스팅서비스(주)에서도 식약처 지정 알레르기 유발성분 26종 테스트를 통과해 피부 안전성을 다시 한번 입증했다.내츄럴코튼은 제품 경쟁력을 넘어 사회적 책임 실천에도 앞장서고 있다. 창립 초기부터 초록우산 어린이재단, 대한적십자사 등 다양한 구호단체를 통해 판매액 일부를 기부하며 취약계층 지원에 힘써왔다.내츄럴코튼 관계자는 “새로운 시대 흐름에 맞춰 고객 불편 사항을 다각도로 분석하고 있으며, 제품 개발부터 서비스·사후관리까지 모든 활동을 고객 중심으로 지속 개선하고 있다”며 “앞으로도 자연과 사람 모두에게 이로운 제품을 합리적 가격으로 제공하는 브랜드가 되기 위해 끊임없이 노력하겠다”고 말했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com