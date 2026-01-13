[2026 한국소비자만족지수 1위] 캐주얼 간편식 전문 기업, 허닭(HEODAK)

허닭(HEODAK)이 ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ 식품(닭가슴살) 부문을 10년 연속 수상했다.허닭(HEODAK)은 가공육과 볶음밥을 비롯해 소비자들이 간편하고 맛있게 즐길 수 있는 식사 대용 간편식을 전문으로 하는 ‘캐주얼 간편식’ 전문 기업이다.2010년 설립 이후 꾸준히 성장해 온 허닭은 최근 MZ세대를 중심으로 거세게 불고 있는 헬시플레저(healthy Pleasure) 트렌드에 발맞춰 차별화된 제품을 선보이며, 국내 닭가슴살 간편식 시장 내 독보적인 입지를 구축해 나가고 있다.자체 개발한 AI 시스템을 통해 자사몰(허닭몰)에서 실시간으로 상품 수요를 예측하고 재고관리와 가격 설정을 진행하고 있다. 허닭은 높은 운영 효율성을 자랑하는 AI 수요예측시스템을 바탕으로 소비자에게 더 좋은 제품을 합리적인 가격으로 제공하고 있다.또한, 허닭은 스포츠 분야 후원에 앞장서고 있기도 하다. 지난해에는 ‘대한역도연맹’과 ‘2025 주짓수코리아 챔피언십’, ‘뉴런 2025 한강마라톤’ 등을 후원했다.허닭 관계자는 “이번 수상은 소비자의 건강하고 간편한 한 끼를 위해 적극적으로 노력한 결과”라며 “앞으로도 고객분들의 신뢰와 성원에 보답할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com