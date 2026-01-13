[2026 한국소비자만족지수 1위] 반려동물 행복의 시작, 페츠모아 냄새잡는 요술배변패드
페츠모아 냄새잡는 요술배변패드가 ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ 반려동물용품(배변용품) 부문을 10년 연속 수상했다.

페츠모아는 반려동물용품 전문 브랜드로, 대표 제품인 ‘냄새잡는 요술배변패드’는 뛰어난 흡수력과 강력한 탈취 기능으로 반려동물 가구의 위생 및 편의성을 획기적으로 개선하며 폭넓은 사랑을 받고 있다.

페츠모아는 단순히 반려동물의 배변 문제를 해결하는 것을 넘어, 냄새 잡는 요술탈취제 등 실용성과 품질을 갖춘 다양한 제품을 선보이며 보호자와 반려동물이 함께 더욱 쾌적하고 행복한 생활을 영위할 수 있도록 기여하고 있다.

관계자는 “올해로 10년 연속 수상은 사랑스러운 반려동물과 보호자들의 편안하고 행복한 일상을 위해 끊임없이 연구하고 노력해 온 결과라고 생각한다”며 “앞으로도 페츠모아는 반려동물의 건강과 위생을 최우선으로 생각하며, 혁신적인 기술력과 엄격한 품질 관리로 최고의 제품을 선보이는 것은 물론 보호자들의 목소리에 더욱 귀 기울여 반려동물 산업을 선도하는 브랜드로서 책임을 다할 것”이라고 밝혔다.

이홍표 기자 hawlling@hankyung.com