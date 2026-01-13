[2026 한국소비자만족지수 1위] 보청기 전문 브랜드, 소리마트

소리마트가 ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ 고객만족브랜드(보청기전문점) 부문을 10년 연속 수상했다.소리마트는 스마트 오픈형 보청기의 국내 누적 판매 1위를 수년간 유지하고 있으며, 세계 6대 유명 브랜드인 포낙, 오티콘, 스타키, 시그니아, 벨톤, 와이덱스 등 다양한 제조사 보청기를 판매하고 있는 보청기 전문점이다.해당 업체는 많은 누적 판매량을 바탕으로 10년 이상 축적한 소리적합 및 고객관리 노하우를 가지고 있어 경쟁이 심한 업황에도 탄탄한 성장을 보이고 있다.또한 소리마트는 각 제조사별로 성능이 우수한 프리미엄 제품에 대해 다양한 할인 이벤트를 제공하고 있으며, 오픈형 보청기 양쪽 구매 시 보청기 리모컨 제공 이벤트도 함께 진행 중이다.소리마트 이천재 대표는 “고객만족브랜드(보청기전문점) 부문 10년 연속 1위 수상은 오랜 기간 동안 꾸준히 성장해온 회사에게 주어진 선물과 동시에 채찍과도 같다”면서 “지속가능한 성장은 결국 고객만족으로부터 가능하기에 품질이 우수한 프리미엄 제품을 선별하여 합리적인 가격으로 신규 고객 및 재구매 고객에게 다양한 혜택과 함께 제공할 것을 약속하겠다” 고 소감을 밝혔다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com