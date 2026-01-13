[2026 한국소비자만족지수 1위] 삶의 품격을 높이는 홈퍼니싱 브랜드, 까사앤지오

까사앤지오가 ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ 생활용품(홈퍼니싱) 부문을 10년 연속 수상했다.까사앤지오(CASA&GIO)는 설립 이래 혁신적인 홈퍼니싱 제품과 생활용품으로 소비자들의 꾸준한 사랑을 받아온 전문 브랜드다.해당 브랜드는 실용성, 차별화된 아이디어, 그리고 우수한 품질이 돋보이는 홈퍼니싱 제품 및 생활용품을 선보이며, 소비자의 라이프스타일에 가치를 더하고자 꾸준히 노력해 왔다.‘까사앤지오 스토라 수납박스’는 공간 활용과 실용성을 극대화한 접이식 수납박스다. 양방향 지퍼 설계를 통해 편리한 개폐가 가능하며, 사용하지 않을 때는 간편하게 접어 보관할 수 있다. 또한 ‘타포텍스’ 소재를 사용해 생활 방수 및 방오 성능이 뛰어나고, 유해물질 불검출과 인장 강도 등 다양한 성능 검사를 거쳐 안전성과 내구성을 입증 받았다.감각적인 디자인과 높은 실용성을 갖춘 스토라 수납박스는 옷장, 서재, 아이 방, 사무 공간 등 다양한 환경에서 공간 효율을 극대화하는 데 도움을 준다.까사앤지오 관계자는 이번 10년 연속 수상에 대해 “올해로 10년 연속 수상은 고객들의 니즈를 충족시키고자 끊임없이 노력해 온 결과라고 생각한다”며 “앞으로도 고객들의 만족을 최우선으로 해, 더욱 혁신적인 제품과 서비스를 선보이며 삶의 질을 높이는 데 기여하겠다”고 포부를 밝혔다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com