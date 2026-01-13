[2026 한국소비자만족지수 1위] 글쓰기 기반 홈스쿨링 영어교육, 아이보람

아이보람이 ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ 교육(엄마표 영어) 부문을 9년 연속 수상했다.아이보람 주식회사는 2005년 설립된 이후 21년 동안 홈스쿨링 영어 교육 컨설팅 분야를 중심으로 성장해온 기업이다. 영어를 모국어처럼 자연스럽게 습득하는 방식을 연구해 이를 체계화한 커리큘럼을 제공해 왔으며, 영어 실력이 부족한 학부모도 집에서 자녀를 지도할 수 있도록 돕는 코칭 센터를 운영하고 있다.아이보람은 생성형 인공지능(AI)을 활용한 글쓰기 교육 연구에 속도를 내고 있다. AI 기반 학습 시스템과 글쓰기 과정 분석 기술 등 10종의 특허를 출원했으며, 이 가운데 7건이 등록됐다. 이를 기반으로 개발된 온라인 글쓰기 코스웨어 ‘Writing Jumper’는 학생 스스로 글을 쓰고, AI로부터 구조적 피드백을 받아 글을 고쳐 나가는 방식의 온라인 교육 서비스다. 출시 이후 현재까지 약 1만여 명의 학생이 해당 프로그램을 통해 글쓰기 교육을 경험했으며, 학부모와 교사들로부터 높은 만족도를 얻고 있다.또한 아이보람은 최근 혼자 공부하는 영어 학습 플랫폼으로 알려진 ‘혼공유니버스’와의 협업을 진행하면서 글쓰기와 문법 교육 영역을 강화하고 있다. 영어 교육에 대한 철학이 비슷한 양사는 영어 교육의 다양한 분야에서 상호 보완적인 협력 모델을 구축해 나가고 있다.신은미 아이보람 대표는 “AI 시대일수록 창의적으로 표현하고 논리적으로 글을 쓰는 능력이 더 중요해진다”며 “앞으로도 학생들이 스스로 생각하고 표현하는 힘을 키울 수 있도록 홈스쿨링 교육의 모델을 지속적으로 발전시키겠다”고 말했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com