[2026 한국소비자만족지수 1위] IT·모바일 액세서리 전문 브랜드, 뷰씨(VIEWSEE)

뷰씨(VIEWSEE)가 ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ IT(모바일 액세서리) 부문을 9년 연속 수상했다.2009년 설립된 (주)오토스마트는 IT·모바일 액세서리 전문 기업으로, 스마트폰·태블릿·웨어러블 등 다양한 디지털 디바이스를 아우르는 보호 솔루션과 충전 제품을 개발·유통하고 있다. 지난 2017년부터는 통합 브랜드 ‘뷰씨(VIEWSEE)’를 판매 브랜드로 단일화시켰다.해당 브랜드는 맥북 에어·맥북 프로용 케이스와 필름, 아이패드 프로와 아이패드 에어 등 아이패드 전 기종, 갤럭시탭 S11 등 주요 갤럭시탭 라인업을 위한 커버 케이스와 보호필름, 펜슬 액세서리 제품을 주력으로 개발·유통하고 있다.최근에는 멀티초고속 GAN충전기, 3in1 맥세이프 무선충전기 거치대, 노트북 가방과 파우치까지 디지털 라인업을 강화해 카테고리별 국내 시장 점유율을 높여 나가는 것은 물론, 해외 수출도 진행하고 있다.뷰씨 박유리 대표는 “2026년에는 한국 시장에 더욱 다양한 제품을 출시해 IT모바일 라이프의 기준이 되는 브랜드로 성장할 것”이라며 “향후 지속적인 관리와 마케팅을 바탕으로 국내 시장 판매 확대와 더불어 해외 시장 공략에도 적극 나설 것”이라고 말했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com