[2026 한국소비자만족지수 1위] 냉장·냉동설비 A/S 스마트 플랫폼, 얼리고

얼리고가 ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ 고객만족브랜드(냉동설비) 부문을 8년 연속 수상했다.‘얼리고(Early-Go)’는 냉장·냉동설비를 사용하는 고객과 엔지니어 간 실시간 매칭 플랫폼으로, 기존 아날로그 방식 대신 스마트 앱을 통해 고객이 고장 접수를 간편하게 할 수 있으며, 숙련된 엔지니어를 통한 신속하고 합리적인 서비스를 제공받을 수 있다.주식회사 보금냉열은 저온저장고 시공부터 산업용 냉장·냉동설비 제조, 유지·보수까지 원스톱 솔루션을 제공하는 콜드체인 전문 기업이다. 대형마트, 편의점, 정육점, 제과점, 농가 등 다양한 업종의 고객사를 대상으로 냉동 물류창고, 농·상업용 저온저장고, 영업용 쇼케이스 등 다양한 시공 실적을 보유하고 있으며, 콜드체인 관련 컨설팅 서비스도 제공하고 있다.또한 풍부한 시공 실적과 노하우를 바탕으로 한 우수한 기술력과 품질, 문제 발생 시 24시간 내 대응 원칙을 통해 고객의 신뢰를 얻고 있으며, ISO9001, ISO14001, ISO45001 인증, 이노비즈 인증, 벤처기업 인증, 농기계 등록, 조달청 경쟁입찰 자격 등을 보유하고 있는 전도유망한 중소기업이다. 특히 기업부설연구소를 통한 친환경·고효율 콜드체인 기술 개발에도 박차를 가하고 있다.주식회사 보금냉열 천상일 대표는 “고객 만족을 최우선으로 삼고 발로 뛰는 경영에 임해 온 결과, 8년 연속 수상이라는 값진 성과를 얻었다”며 “앞으로도 고객들이 만족할 수 있는 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하겠다”고 포부를 밝혔다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com