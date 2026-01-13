[2026 한국소비자만족지수 1위] 학점은행제 원격 교육기관, 서울디지털평생교육원

서울디지털평생교육원이 ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ 교육(학점은행제) 부문을 8년 연속 수상했다.서울디지털평생교육원은 2010년 학교법인 서울디지털대학교가 설립한 교육부 및 국가평생교육진흥원 학점은행제 원격 교육기관으로, 그동안 쌓아온 수준 높은 교육 콘텐츠와 체계적인 학습 지원 시스템을 통해 국내 평생교육 분야를 선도해 왔다.사회복지사, 평생교육사, 건강가정사, 청소년지도사 등 국가자격증 취득 과정은 물론, 경영학 및 심리학 등 전문학사·학사 학위 취득을 위한 다채로운 온라인 커리큘럼을 운영하고 있다. 특히 시공간의 제약이 없는 스마트 러닝 환경을 구축해 학습자들의 높은 만족도를 끌어내고 있다.서울디지털평생교육원은 이번 수상을 계기로 평생교육의 가치 확산을 위한 교육 지원 혜택을 강화하고, 급변하는 교육 환경에 맞춘 전문 인재 양성에 더욱 박차를 가할 계획이다.서울디지털평생교육원 이순환 본부장은 “8년 연속 1위라는 영광스러운 성과는 본원의 진정성 있는 교육 철학을 믿어준 8만여 명의 동문과 임직원의 헌신적인 노력이 만든 결실”이라며, “앞으로도 학습자의 목표 달성을 최우선으로 하며, 자격증 및 학위 취득 분야에서 학점은행제 교육의 표준을 제시하는 대표 기관으로 거듭나겠다”고 밝혔다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com