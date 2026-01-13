[2026 한국소비자만족지수 1위] 유아용품 전문 브랜드, 아누리

아누리가 ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ 유아용품(베이비룸) 부문을 7년 연속 수상했다.아누리는 유아용품 전문 브랜드로, 본사 자체 공장에서 직접 제조하는 베이비룸 제품을 선보이고 있다. 아누리 베이비룸은 아이의 안전을 최우선으로 고려해 설계된 제품으로, 아이가 가드를 잡고 일어서거나 놀이 중 부딪히는 상황에서도 부상을 최소화할 수 있도록 구조적 안정성을 강화한 것이 특징이다. 특히 베이비룸 틈새로 인한 팔·다리 끼임 사고와 낙상 사고를 예방하기 위해 세심한 설계를 적용하는 등 안전성을 최우선으로 두고 제품을 개발했다.아누리는 2019년 1탄 플레이 베이비룸 출시를 시작으로, 2021년 2탄 모던 베이비룸, 2023년 3탄 쁘띠 베이비룸, 2024년 모던 플러스 베이비룸까지 지속적인 제품 업그레이드를 이어왔다. 심플하고 고급스러운 원목 스타일 디자인에 시각·촉각 효과를 더해 기능성과 디자인을 동시에 만족시키며, 트렌디한 유아용품 브랜드로 자리매김하고 있다.이와 함께 아누리의 또 다른 대표 제품인 층간소음매트 ‘아누리 시공매트’ 역시 소비자 신뢰와 입소문을 바탕으로 공공기관, 경로당, 유치원, 어린이집 등 다양한 공간에 적용되며 제품 경쟁력을 인정받고 있다.아누리 김민선 대표는 “앞으로도 안전과 품질이라는 기본에 충실한 제품을 통해 소비자에게 신뢰받는 ‘착한 기업’으로 성장해 나가겠다”고 밝혔다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com