[2026 한국소비자만족지수 1위] 청소·살균 책임지는 스팀청소기, 비쎌 스팀청소기(Bissell Steam Cleaner)

비쎌 스팀청소기(Bissell Steam Cleaner)가 ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ 가전(스팀청소기) 부문을 7년 연속 수상했다.비쎌 슬림 스팀청소기는 화학 세제 없이 100도의 고온 스팀만으로 바닥뿐만 아니라 주방, 욕실 타일 등 생활 공간 곳곳에 눌어붙은 오염까지 밀착 제거하며, 전문 시험기관 검증을 통해 주요 유해 세균인 폐렴간균, 대장균, 살모넬라균, 황색포도상균을 최대 99.9%까지 살균하는 성능을 입증했다.또한 빠른 예열과 직관적인 조작 방식을 적용해 사용이 간편하며, 반복 사용에도 부담이 적어 일상적인 청소와 위생 관리가 용이하다. 이러한 장점들로 인해 비쎌 스팀청소기는 누적 40만대 이상 판매되며 많은 가정에서 청소와 위생 관리의 필수 도구로 자리 잡았다.비쎌 공식 판매처 (주)빅에이스 관계자는 “올해로 7년 연속 수상의 영광을 안을 수 있었던 것은 청소 성능과 위생 관리, 그리고 실사용 환경에 맞춘 설계가 소비자들에게 꾸준히 인정받았기 때문”이라며 “앞으로도 소비자들이 제품을 안심하고 사용할 수 있도록 전문적인 유통과 서비스 지원을 강화하고, 고객 만족도를 높이는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com