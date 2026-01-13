[2026 한국소비자만족지수 1위] 베타믹스 전문 브랜드, 다이찌 베타믹스

다이찌 베타믹스가 ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ 식품(베타믹스) 부문을 7년 연속 수상했다.다이찌식품은 2014년 설립 이후 제품의 높은 품질과 안전성, 그리고 고객 중심 서비스를 지향하며 지속적인 성장을 이뤄 나가고 있다.해당 기업은 기술 혁신과 경쟁력 있는 제품으로 인정받아 이노비즈 인증을 획득하기도 했다. 또한, HACCP 인증을 받으며 안전하고 위생적인 생산 과정을 확립해 소비자들에게 더욱 신뢰받는 기업으로 자리매김하고 있다.대표 제품인 돈까스 베타믹스는 외식업계 소상공인들의 경영 효율성 증대에 크게 기여하고 있다. 해당 제품은 간편함과 전문성을 모두 갖춘 제품으로, 물과 섞기만 하면 누구나 쉽게 맛있는 튀김 요리를 완성할 수 있다. 돈까스 뿐 아니라 생선까스, 새우튀김, 규카츠 등 다양한 튀김 요리에도 사용이 가능해 경제적인 가격으로 원가 절감에 있어 도움이 되는 만큼, 외식업체의 운영 효율성을 높여주는 핵심 제품으로 평가받고 있다.이외에도 다이찌식품은 현재 국내 시장을 넘어, 해외 시장에도 진출해 ‘K-푸드’의 열풍에 함께 하고 있다. 또한 현지의 다양한 요구를 반영한 제품 개발을 통해 글로벌 소비자들의 입맛을 사로잡고 있다.다이찌식품 김가영 대표이사는 “앞으로도 고객의 만족을 제1의 가치로 삼고, 시장변화에 유연한 대처와 기술 개발을 통해 고객과 함께 성장하는 다이찌식품이 되겠다”고 말했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com