[2026 한국소비자만족지수 1위] 보이는 초음파 리프팅의 진화, 울쎄라피 프라임

울쎄라피 프라임이 ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ 헬스케어(리프팅기기) 부문을 6년 연속 수상했다.멀츠 에스테틱스 코리아의 울쎄라피 프라임은 실시간 영상장치를 탑재한 초음파 리프팅 의료기기로, 시술자가 피부 구조를 초음파 이미지로 확인하며 시술할 수 있는 것이 가장 큰 특징이다. 기존 울쎄라의 임상적 근거와 기술적 유산을 계승해 한단계 진화한 울쎄라피 프라임은 전세계 300만 건 이상의 누적 시술 건수를 바탕으로 안전성과 효과성을 입증했다.울쎄라피 프라임은 독자적인 특허 기술 딥씨(DeepSEE™)를 통해 시술 중 환자의 피부 두께와 해부학적 구조를 실시간으로 파악할 수 있다. 이러한 ‘보이는 초음파’ 기반 기술은 리프팅 효과의 핵심 피부층인 진피층, 근막(SMAS)층을 정확하게 타깃팅하는 동시에 뼈, 신경, 혈관 등 피해야 하는 피부 구조를 확인할 수 있어 보다 안전한 시술이 가능하다. 더불어 1.5mm, 3.0mm, 4.5mm 등 총 3종 트랜스듀서(TD, 팁)로 개인별 피부층 두께와 상태에 최적화된 시술 설계가 가능해, 더욱 정교한 초개인형 맞춤 시술을 구현한다.멀츠 에스테틱스 코리아 유수연 대표는 “울쎄라피 프라임에 보내주시는 관심과 성원에 감사드린다. 울쎄라를 계승한 울쎄라피 프라임 또한 나만의 아름다움을 찾으려는 사람들의 여정에 긍정적인 도움을 줄 수 있기를 바란다”며, “앞으로도 멀츠 에스테틱스 코리아는 메디컬 에스테틱 업계 리더로서 건강한 발전을 이끌어낼 수 있도록 노력하겠다”고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com