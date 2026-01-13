[2026 한국소비자만족지수 1위] 온열기기 전문 브랜드, 에버조이
에버조이가 ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ 헬스케어(반신욕기) 부문을 6년 연속 수상했다.

에버조이는 2016년 설립된 건식 족욕기·반신욕기·사우나기기 전문 브랜드로, 목재 기반 온열기기의 구조와 내구성을 중심에 두고 제품을 개발해왔다. 발열 방식, 목재 선택, 안전 구조 등 핵심 요소를 직접 설계하며 일상에서 편하게 사용할 수 있는 홈 웰니스 제품을 제공하고 있다.
특히 균일 발열을 위한 면상발열체 적용, 국내·외 안전성 검증, 목재 유해물질 검사 등 제품의 핵심 요소를 수치와 기준으로 확인하는 절차를 강화해 신뢰도를 높였다. 이러한 기준은 일시적인 성능이 아닌 장기간 안정적 사용을 목표로 한 것으로, 에버조이가 홈 온열기기 분야에서 차별성을 구축해온 핵심 방향이기도 하다.

에버조이 관계자는 “사용자 입장에서 필요한 기능과 구조가 무엇인지 지속적으로 검토하며 제품을 개선해 왔다”며 “앞으로도 안전성과 내구성을 최우선 기준으로 삼아, 누구나 편하게 사용할 수 있는 홈 온열기기를 선보이도록 노력하겠다”고 전했다.

이홍표 기자 hawlling@hankyung.com