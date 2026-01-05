이날 신익현 대표이사는 신년사를 통해, 올해는 LIG넥스원이 창립 50주년을 맞이하는 해이자 다가올 100년을 향해 새롭게 출발하는 원년이라고 밝히고, 급변하는 국내외 경영환경 속에서 지속가능성장을 이루기 위한 3대 핵심 경영방침을 발표했다.
신 대표는 “지난해 우리는 축적된 기술과 탄탄한 팀워크를 기반으로 유도무기, 항공무장, 전자전, 무인화, 우주 분야 등에서 괄목할 만한 성과를 거뒀다”며 “올해는 ▲ 글로벌 기반 구축 ▲ R&D 속도 혁신 ▲ 소통문화 정착을 통해 진정한 방산 리더로 한 단계 더 도약하는 해를 만들어가자”고 말했다.
또한 1976년 설립 이후 대한민국 방위산업 발전을 이끌어 온 지난 50년의 유산을 계승하고, 미래를 향한 담대한 도전의 뜻을 모아 ‘LIG디펜스&에어로스페이스(LIG Defense & Aerospace. 이하 LIG D&A)’로 사명 변경을 추진하기로 했다.
새 사명 ‘LIG D&A’는 방산업체로서의 정체성(DNA)을 더욱 강조하고, ‘세계로 우주로 미래로’ 사업영역을 확장해 나가겠다는 의미를 담고 있다.
LIG넥스원은 향후 개최되는 정기주주총회를 통해 사명 변경을 최종 확정할 계획이다.
