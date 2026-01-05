신익현 LIG넥스원 대표이사가 1월 5일 판교하우스에서 열린 2026년 시무식에서 신년사를 하고 있다. 사진=LIG넥스원

LIG넥스원이 5일 판교하우스에서 2026년 시무식을 열었다고 밝혔다.이날 신익현 대표이사는 신년사를 통해, 올해는 LIG넥스원이 창립 50주년을 맞이하는 해이자 다가올 100년을 향해 새롭게 출발하는 원년이라고 밝히고, 급변하는 국내외 경영환경 속에서 지속가능성장을 이루기 위한 3대 핵심 경영방침을 발표했다.신 대표는 “지난해 우리는 축적된 기술과 탄탄한 팀워크를 기반으로 유도무기, 항공무장, 전자전, 무인화, 우주 분야 등에서 괄목할 만한 성과를 거뒀다”며 “올해는 ▲ 글로벌 기반 구축 ▲ R&D 속도 혁신 ▲ 소통문화 정착을 통해 진정한 방산 리더로 한 단계 더 도약하는 해를 만들어가자”고 말했다.또한 1976년 설립 이후 대한민국 방위산업 발전을 이끌어 온 지난 50년의 유산을 계승하고, 미래를 향한 담대한 도전의 뜻을 모아 ‘LIG디펜스&에어로스페이스(LIG Defense & Aerospace. 이하 LIG D&A)’로 사명 변경을 추진하기로 했다.새 사명 ‘LIG D&A’는 방산업체로서의 정체성(DNA)을 더욱 강조하고, ‘세계로 우주로 미래로’ 사업영역을 확장해 나가겠다는 의미를 담고 있다.LIG넥스원은 향후 개최되는 정기주주총회를 통해 사명 변경을 최종 확정할 계획이다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com