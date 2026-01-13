[2026 한국소비자만족지수 1위] 진공쌀통 개발·유통 기업, 미락(MILOCK)

미락(MILOCK)이 ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ 가전(진공쌀통) 부문을 6년 연속 수상했다.미락의 진공쌀통은 깔끔한 화이트 톤 디자인의 3세대 모델로, 5kg~20kg까지 다양한 용량 라인업을 갖춰 소비자 선택의 폭을 넓혔다. 특히 3세대 바이오 모델은 기존 사용자들의 의견을 적극 반영해 디지털 센서 적용 및 3중 공기 필터와 역류 방지 캡 등 안정적인 진공압 유지 기능을 강화했으며, 성능과 내구성을 전반적으로 개선했다. 여기에 원적외선 방출 항균 기능을 더해 쌀을 보다 위생적이고 신선하게 보관할 수 있도록 했다.또한 기존 1세대 모델에 적용됐던 ‘상부 진공 배출 방식’을 개선한 ‘바닥 진공 배출 방식’을 적용해, 장마철이나 고습 환경에서도 바닥의 습한 공기를 배출시켜 안정적인 진공 보관이 가능하도록 했다. 이를 통해 쌀의 신선도 유지와 함께 외부 벌레 등의 침입도 효과적으로 차단할 수 있다. 이중 구조 설계를 적용해 외부와 내부의 온도 차로 인한 결로 현상을 방지했으며, 내통에는 원적외선 항균 기능을 적용해 위생성을 더욱 강화했다.아울러 뚜껑 부위에 무거운 전자 부품을 배제해 가볍고 분리가 쉬운 구조로 제작되어 사용 편의성을 높였다. 별도의 잠금장치나 전기 장치 없이도 진공압을 유지할 수 있는 기술을 적용해 손쉬운 개폐가 가능하며, 연령에 관계없이 누구나 편리하게 사용할 수 있다는 점도 장점이다.미락(MILOCK) 관계자는 “이번 수상을 통해 다시 한 번 소비자들의 신뢰를 입증하게 되어 감사드리며, 축적된 노하우를 바탕으로 향후 의료가전과 진공 기술이 적용된 다양한 제품을 지속적으로 선보일 계획”이라고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com