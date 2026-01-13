[2026 한국소비자만족지수 1위] 토탈 클리닝 솔루션, 자우버

자우버는 국내 최대 규모의 캡슐·타블렛 세제 생산 시스템을 보유한 토탈 클리닝 솔루션 기업이다. ISO 9001 품질경영 시스템과 자동화 검사 시스템을 통해 대량 생산에도 균일한 품질을 유지하며, 자체 R&D 센터를 통해 세정력과 안정성을 위한 기술 혁신을 이어가고 있다.
자우버는 이러한 기술력을 바탕으로 이지클리닝 브랜드‘서브랩(Sub lab)’을 운영하며 소비자 만족도를 극대화하고 있다. 서브랩은 편의성과 기능성을 동시에 갖춘 혁신적인 제품 라인업으로 시장에서 큰 호응을 얻고 있다.
대표 제품인‘워싱소다 부스터 캡슐세제’는 국내 최초로 고농축 액상세제와3중 워싱소다를 결합해 세척력을 극대화했다. 또한 티슈 한 장으로 살균과 세정을 동시에 해결하는‘인덕션 앤 키친클리너’는 신세계백화점 입점 당시 전량 완판을 기록하며 오프라인 경쟁력까지 입증했다. 이외에도 21일간 향이 지속되는‘카밍 드라이시트’ 등 주요 제품들이 네이버, 쿠팡 등 온라인 판매 상위권을 견인하고 있다.
자우버 강민구 대표는“5년 연속 소비자만족지수 1위 수상은 자우버만의 제조 기술력과 타협하지 않는 품질 철학이 빚어낸 결과”라며 “앞으로도 기술 혁신과 책임 경영을 통해 소비자가 믿고 쓸 수 있는 안전하고 기능적인 제품을 선보이겠다”고 밝혔다.
이홍표 기자 hawlling@hankyung.com
© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지