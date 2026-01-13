[2026 한국소비자만족지수 1위] 유아용품 전문 브랜드, 베피스

베피스가 ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ 유아용품(기저귀) 부문을 4년 연속 수상했다.베피스(BEFFYS)는 생활위생 기업 (주)쌍용씨앤비의 유아용품 전문 브랜드로, 좋은 품질을 바탕으로 2014년부터 꾸준히 사랑을 받고 있다. 베피스는 ‘Best Friend for My babies’ 합성어로 가장 친한 친구처럼 언제나 곁에 있고 싶은 마음을 담아, 아기가 안심하고 사용할 수 있는 기저귀 제품을 제공하고 있다.베피스 기저귀는 연약한 아기 피부를 위해 부드러운 소재를 고집하며, 뛰어난 흡수력과 신축성이 좋은 밴드로 쾌적한 착용감을 자랑한다. 또한 영국 왕립 BSI-ISO 9001 품질경영시스템 인증으로 엄격한 품질관리는 물론, 국내외 인증기관 테스트를 거쳐 안심하고 사용할 수 있다. 라인업으로는 쾌적한 흡수력의 ‘젠틀온 플러스’, 25년 업그레이드 출시된 귀여운 팬츠 디자인의 ‘모션핏 스타일’ 등이 있다.관계자는 “소중한 우리 아기뿐만 아니라 엄마·아빠 모두 육아 생활을 더욱더 편안하고 행복하게 느낄 수 있도록, 앞으로도 끊임없는 연구를 통해 기저귀의 기준을 높여 나가겠다”고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com