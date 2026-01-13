[2026 한국소비자만족지수 1위] 맞춤형 대출 비교 서비스, 담픽

담픽이 ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ 금융서비스(금융컨설팅) 부문을 4년 연속 수상했다.담픽은 다양한 상황의 소비자가 자신에게 맞는 금융 조건을 비교하고 선택할 수 있도록 돕는 대출 비교 사이트이다. 주택담보대출, 차량담보대출, 사업자대출, 직장인신용대출 등 개인별 사정에 따라 필요한 사정을 안내하며, 소비자가 합리적인 선택을 할 수 있도록 지원해 오고 있다.담픽은 금융 정보 접근성이 낮은 고객층도 이용 가능한 서비스를 운영하면서, 승인 가능성을 높일 수 있는 맞춤형 상담과 조건 비교를 제공한다. 이를 통해 소비자들의 금융 부담을 줄이고, 보다 폭넓은 선택권을 제공해 만족도를 높이고 있다는 평가를 받고 있다.누구나 한번쯤은 금융시장의 자금이 필요할 때가 있다. 이때 VIP처럼 상담받고 싶은 마음이 있지만, 금융사 문턱은 높고 고액자산가가 아니면 VIP처럼 전담 담당자가 있거나 긴시간 상담 받는 것이 쉽지는 않다. 담픽 임직원은 적은 금액이더라도 자신이 대출을 받는다는 생각으로 고객이 최선의 선택을 할 수 있도록 최대한 고객에게 유리한 금융상품을 찾으려고 노력하고 있다.담픽 관계자는 “앞으로도 소비자의 각기 다른 상황을 고려한 금융 솔루션을 제시하며, 누구나 투명하고 공정한 금융 서비스를 경험할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com