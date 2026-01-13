[2026 한국소비자만족지수 1위] 프리미엄 주방용품 브랜드, 엔에프락

엔에프락이 ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ 주방용품(밀폐용기) 부문을 3년 연속 수상했다.엔에프락은 1999년 설립된 사출성형 전문 기업 덕원기업의 주방용품 브랜드로, 축적된 연구·개발을 바탕으로 한국·미국·중국·일본·유럽 등 5개국 특허를 획득하며 기술 경쟁력을 인정받았다. 또한 한국기업데이터 신용평가사로부터 코스닥 상장 요건을 충족하는 T3 등급을 취득해 소재·구조 설계·내구성 측면에서 차별화된 기술력을 보유한 기업으로 평가되고 있다.엔프락 밀폐용기 전 라인업은 유아 젖병 소재로 각광받는 미국 이스트만(Eastman)社의 정품 트라이탄만을 사용하며, 현재 직사각·정사각·원형 캐니스터, 밥팩 등을 포함해 30여 종이 넘는 다양한 용량·형태의 제품이 모두 트라이탄으로만 구성돼 있다. 뛰어난 내열·내충격성과 BPA FREE 안전성을 겸비해 냉장·냉동·전자레인지·열탕 소독 그리고 식기세척기까지 일상 주방 환경 전반에서 안심하고 사용할 수 있다.제품 라인업 역시 꾸준히 확장 중이다. 기존 직사각·정사각·원형·돔형·원형 캐니스터에 더해 직사각 캐니스터 2종이 새롭게 추가되면서, 건조 식품·곡물·간식·커피 원두 등 용도에 따라 선택 폭이 크게 넓어졌다. 여기에 밥 보관에 특화된 트라이탄 항균 밥팩까지 더해져, 소분·냉동·전자레인지 활용이 잦은 현대 가정의 식습관과 라이프스타일에 최적화된 보관 솔루션을 제공하고 있다.덕원기업 김용진 대표는 “앞으로도 유아 젖병 소재 트라이탄만을 고집하는 엔에프락 만의 철학을 지키면서, 더 다양한 생활 밀폐·보관 솔루션을 제안해 국내는 물론 글로벌 시장에서도 ‘믿고 쓰는 프리미엄 밀폐용기’ 브랜드로 성장해 나가겠다”고 밝혔다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com